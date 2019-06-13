Шефчович сделал заявление по транзиту российского газа через Украину

В ЕК надеются, что сторонам удастся найти конструктивное решение

Марош Шефчович (справа) и Александр Новак. Фото: Минэнерго РФ.

Еврокомиссия (ЕК) исходит из того, что до конца 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа в Европу между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", будет найдено конструктивное решение, и европейские потребители смогут продолжать получать российский газ.

Об этом 13 июня заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения", – сказал он.

По словам Шефчовича, на сегодняшних переговорах стороны смогли договориться, что "спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь".

"Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", – резюмировал он.

В свою очередь Новак заявил, что Украина, ЕК и Россия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия, во второй половине сентября для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", – сказал российский министр.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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