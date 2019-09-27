Шесть долларов за литр: американцы скупают украинское подсолнечное масло

На этом продукте уже неплохо зарабатывает один из популярных онлайн-магазинов

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Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного украинцам от шести долларов за литр, то есть около 30 гривен. На масле уже неплохо зарабатывает один из популярных онлайн-магазинов. Новости "Сегодня" разбирались: чем украинский продукт привлекает американцев.

Украинское подсолнечное масло – вполне конкурентоспособное, уверяют винницкие производители. Недаром его экспортируют в 90 стран мира – в Китай, во многие другие страны Азии, в США.

"Многие страны не имеют возможности выращивать такую ​​культуру. Поскольку у нас есть все необходимые природные условия, у нас вызревает самый качественный подсолнечник", – говорит инженер-технолог Александр Войтюк.

Специально для съемочной группы "Сегодня" показывают весь цикл производства. Здесь все автоматизировано.

"Аппаратчик руководит абсолютно всем процессом... Сначала семена очищают от шелухи. Далее они переминаются и попадают в жаровню. И только после этого масса идет под пресс, где, собственно, и выжимается масло. Затем полученный продукт фильтруют", – рассказывает и.о. директора масляно-секционного производства Сергей Пасечник.

"Сейчас пузырьки воздуха поднимутся в гору и масло станет прозрачным. Далее оно идет на охлаждение и на хранение", – показывает процесс Александр Войтюк.

Украинское подсолнечное масло, действительно, пользуется спросом на мировом рынке, подтверждает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Но дело не только в том, что оно полезное и вкусное.

"Те, кто у нас покупают сырье, получает его в удобных емкостях, из которых можно сразу переливать, фасовать и продавать уже с добавленной стоимостью", – говорит агроэксперт.

Ежегодно Украина экспортирует на мировые рынки 5 млн тонн подсолнечного масла. И, как успокаивает эксперт, дефицита продукта на полках отечественных магазинов тоже не будет.

В подсолнечном масле много веществ, полезных для сердца, кожи, костей, зрения и иммунитета. И все же переедать этот продукт диетологи не советуют. В сутки достаточно употреблять одну-две столовые ложки.

"Кроме того, нужно помнить, что растительные масла – это калорийный продукт. В 100 г растительного масла содержится около 900 ккал. Поэтому, если его необдуманно добавлять, а не ограничивать, то даже овощной салат или овощное рагу может стать достаточно калорийными блюдом", – предупреждает врач-диетолог Ольга Андрианова.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в 2019 году подсолнечное масло в Украине может подорожать. Причем нерафинированное масло может дорожать быстрее, чем рафинированное, считают специалисты.

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