Школьный сезон 2020: собрать ребенка на учебу стало дороже

Украинцы все больше тратятся на канцтовары и форму, несмотря на карантин

Несмотря на то, что учебный год в 2020-м начнется с некоторыми ограничениями, траты на подготовку детей к школе выросли. Как сообщили сайту "Сегодня" аналитики Prom.ua, родители в этом году тратят на 1,6 тыс. гривен на сборы ребенка в среднюю школу.

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Так, по данным экспертов, чтобы собрать пятиклассника украинцы тратят 5,8 тыс. грн. Больше всего отдают за одежду и школьные аксессуары: блузки и рубашки (1011 грн за 3 шт.), брюки и штаны (832 грн за 2 пары), рюкзаки (700 грн), спортивные костюмы и кроссовки (557 грн). В среднем, на эти товары тратят на 877 грн. больше, чем год назад.

Из канцтоваров наиболее затратными оказались тетради на 96 листов (285 грн, за 15 шт.) и обложки для книг (220 грн за 10 шт.) На канцтовары тратят на 182 грн больше, чем в прошлом году.

На старшеклассников, по-прежнему, раскошеливаются больше всего – 8.4 тыс. грн. Это на 1,2 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Больше всего тратят на одежду и обувь: рубашки и блузки (2181 грн за 3 шт.), брюки и штаны (1178 грн за 2 пары), а также на демисезонную обувь (1094 грн) За кроссовки и кеды в онлайне отдают 1044 грн.

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На сборы первоклассников тратят около 6,2 тыс. грн ( + 1,3 тыс. грн по сравнению с прошлым годом). Но можно сэкономить, купив базовый школьный набор на первое время. Так, для первоклассника можно сэкономить около 2 тыс. грн.

"У школьников — своя мода. Чаще всего ее задают звезды Youtube и Instagram. Как и популярная певица Билли Айлиш, девчонки выбирают безразмерную одежду, а младшая школа вплетает в волосы разноцветный канекалон, – говорит Лилия Овчинников, руководитель пресс-службы Prom.ua. — По прежнему в моде куклы LOL, разноцветные пони, все с Леди Баг и Супер-кот. Товары с этими героями заказывают чаще всего. Мальчики же выбирают динозавров, технику, фантастику и детективы. Среди любимых героев – Шерлок".

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Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что популярны и авторские товары с изображениями кукол LOL. Мастера также создают резинки-бантики и рюкзаки для сменной обуви с такими вышитыми иллюстрациями. Стоят они около 50 грн.

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Сейчас в тренде настольные органайзеры ручной работы, которые помогают сделать место для учебы более продуманным и удобным. Маленькие ящики используют для хранения ручек, карандашей и другой канцелярии, а большие – для тетрадок и книжек. Мастера создают подставки-органайзеры из дерева и фанеры, а украшают изображениями любимых героев или именами детей. Стоят они от 70 до 800 грн.

"Сейчас мастера стали создавать больше деревянных досок разных размеров со специальным покрытием, по которым можно писать мелом. Их можно заказать в форме разных зверей или супергероев, например Бетмена, дополнить полочкой для мела. Такой специальной черной краской покрывают и боковые панели стеллажей для книг ручной работы – так они совмещают в себе несколько функций", – рассказывает Ольга Костюк, руководитель Crafta.ua.

Технику для учебы покупают с рук

Готовясь к школе в этом году многие родители задумались о покупке ноутбуков,планшетов или компьютеров для учебы. По данным гиперпространства объявлений IZI.ua, технику с рук можно купить в среднем в два раза дешевле, чем новую. При этом 75% ноутбуков и планшетов продаются в отличном состоянии.

"Сейчас многие обновляют технику как только выходит новая модель, а чтобы вернуть часть потраченных денег — продают свою. На сайте больше всего объявлений о продаже ноутбуков Lenovo, Asus, Dell и HP. Среди планшетов в топе Apple и Samsung. А компьютеры чаще всего собраны из запчастей разных производителей. Такую технику в среднем можно купить за 2,5 тыс. грн", –– рассказывает Ольга Хмеленко, руководитель маркетинга IZI.ua.

Напомним, привычного Первого звонка в этом году не будет. В Министерстве образования уже попросили школы отказаться от массовых мероприятий. Пока что это только рекомендация. Никаких распоряжений ведомство не выдавало.

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А о том, будет ли в школах дистанционное обучение с 1 сентября, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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