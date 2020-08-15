Учеба во время карантина: Степанов рассказал, как будут работать школы в Украине

Работа учреждений будет зависеть от зоны карантина, к которой относится населенный пункт

В Украине скоро начнется новый учебный год в условиях карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга рассказал, как будут работать школы и в каких случаях заведения прекратят работу.

Реклама

По словам главы Минздрава, работа учебных учреждений будет зависеть от того, к какой зоне карантина относится населенный пункт.

"Если мы говорим о наших карантинных правилах, установленных в стране, хочу напомнить, что школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности. Во всех остальных – "зеленом", "желтом", "оранжевом" (уровне. – Ред.) соответственно – школы будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, которые установлены для процесса обучения в школах", – сказал Степанов.

Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом в школах. В связи с эпидемией в учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама