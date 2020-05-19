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Шмыгаль: Наша задача – защитить "Энергоатом" и коллектив предприятия

19 мая, 22:01

Елена Вус

Премьер подчеркнул важность того, чтобы все четко придерживались утвержденных мероприятий

Во вторник, 19 мая, состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба. Рассматривали состояние выполнения решений, принятых на предыдущем штабе и одобренные профильным парламентским комитетом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Двигаемся к преодолению кризиса в энергетике, но есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, финансовое состояние "Энергоатома". Предприятие ежемесячно несет убытки в 1 млрд грн, поскольку продает электроэнергию за пол цены на балансирующем рынке. Наша задача – защитить "Энергоатом" и коллектив предприятия. Поэтому НАЭК должен получить возможность заключать двусторонние договоры с крупными потребителями", - отметил он.

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Также премьер подчеркнул важность того, чтобы все четко придерживались утвержденных мероприятий для обеспечения стабильности энергетического рынка.

"Отдельно хочу поблагодарить народных депутатов за принятие сегодня в целом законопроекта №2372, который позволит "Энергоатому" привлечь на программы безопасности 200 млн евро дополнительных кредитных средств. Надеюсь, инициативы, которые нарабатывает энергетический штаб, тоже найдут поддержку в Верховной Раде", – резюмировал он.

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Как сообщалось, первое заседание штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

План предполагает комплекс мер по выводу отрасли из кризиса. В частности, решения проблемы долгов в старом и новом рынке, добровольное снижение "зеленого" тарифа, утверждение энергетического и топливного баланса, реформа PSO.

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Также напомним, что Буславец призвала ГБР и другие правоохранительные органы расследовать деятельность должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до банкротства.

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энергетика Энергоатом антикризсная программа Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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