Шведский инвестор заявил, что Украина не выполняет обязательства по "зеленой" энергетике

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С ноября 2019 года Украина перестала выполнять тарифные обязательства перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Об этом в четверг, 23 января, кулуарах Украинского дома в Давосе, рассказал основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

По информации шведского инвестора, в Тернопольской области уровень расчетов по промышленным станциям в октябре 2019 года составлял 100%, в ноябре – 80%, декабре – 30%, январе 2020 года – 40%. В свою очередь, расчеты с домашними станциями по каждому из указанных месяцев составили 0%.

"У каждой компании, которая строила ВЭС или СЭС, есть кредиты, они требуют обслуживания: ежемесячно нужно платить тело кредита и проценты. Долго терпеть эту ситуацию сложно. Получается, что нужно подавать в суд, но у "Гарантированного покупателя" (ГарПО) есть дефицит. Можно подавать на компанию в суд, блокировать счета, но на этом – все. Поэтому иски – это не решение вопроса", – сказал Стурен.

Стурен добавил: несмотря на то, что участники рынка и регуляторные органы продолжают обсуждать варианты решения ситуации, возникшей с финансированием возобновляемых источников энергии, пока этот процесс "не так близок к завершению, как хотелось бы".

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Напомним, ранее сообщалось, что согласно озвученным в начале ноября 2019 года данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета ГарПО в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн. Прогнозировалось, что по итогам 2019 года дефицит составит 400 млн грн.

Также сообщалось, что народный депутат, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер заявила, что если Верховная Рада не примет законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа № 2543, Украина вынуждена будет выплатить инвесторам миллиарды компенсации , которые они потребуют через суд.

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В начале декабря 2019 года был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ , предусматривающий добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Андрей Герус и Минэкоэнерго выступили категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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