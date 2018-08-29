Швейцарский банк оштрафовали на 60 млн долларов за помощь в уклонении от налогов

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, причем счета не были задекларированы

Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит 60,4 млн долларов американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal.

В том числе, Basler Kantonalbank выплатит 17,2 млн долларов в качестве возмещения Налоговой службе (IRS) США.

Как установило следствие, с 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации. При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов.

Счет в Basler Kantonalbank можно было открыть через подставное юрлицо, зарегистрированное в офшорной зоне, утверждает американская прокуратура.

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, совокупная сумма на их счетах превышала 800 млн долларов, причем многие из этих счетов не были задекларированы.

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Власти США не закрывают дело, но откладывают его рассмотрение на три года: если за это время швейцарский банк продемонстрирует добросовестность и готовность соблюдать законодательство, он будет освобожден от уголовного преследования.

При этом Basler Kantonalbank в дальнейшем должен будет раскрывать всю информацию о счетах американских граждан, которая может стать ему известна.

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально.

Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.