"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляцией

Минэкономики пока не собирается пересматривать прогнозы, но сложности уже возникли

Украинская экономика попала в "катастрофическую" ситуацию из-за того, что инфляция оказалась значительно ниже прогнозов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", – сказал Петрашко.

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При этом он объяснил, что Украина не одинока в борьбе с этой проблемой, ведь слишком низкая инфляция означает застой в экономике.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом. Потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплате для работников. И поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия [возникает] и по торговым балансам. Поэтому мы сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в частности программами, по которым работаем с банками", – объяснил министр.

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Напомним, в мае инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% с апрельских 2,1%. При этом, по словам Петрашко, Минэкономики пока не собирается внепланово просматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

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