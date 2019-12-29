Ситуация с "евробляхами": эксперт объяснил, чем опасны новые уступки автовладельцам

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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То, что штрафы для "евробляхеров" отсрочили, хорошо не для всех. Потому что нет никаких гарантий, что они не попросят еще больших уступок через полгода, считает Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.

"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял. А постоянно идти на уступки – это продолжать увеличивать экологическую проблему. Очень многие автомобили на еврономерах не имеют права передвигаться по дорогам Европы, откуда их привезли. Дело в том, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию. А некоторые продают их украинцам. Даже по украинским экологическим стандартам они приносят больше вреда", – говорит Руслан Соболь.

Сейчас, по данным "Еврокар", средний возраст парка легковых автомобилей в Украине составляет уже 22,2 года. Это вдвое больше по сравнению со странами в ЕС (11,1 лет). В антирейтинге старейших автопарков мира нас опережает только Куба.

Что происходит на рынке авто на еврономерах, читайте в нашем материале "Штрафы или новые уступки: что ждет хозяев евроблях после Нового года".

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, и отсрочила до 31 декабря 2019 года штрафы за евробляхи. Но с 22 августа и до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

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