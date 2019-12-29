Ситуация с "евробляхами": эксперт объяснил, чем опасны новые уступки автовладельцам

То, что штрафы для "евробляхеров" отсрочили, хорошо не для всех. Потому что нет никаких гарантий, что они не попросят еще больших уступок через полгода, считает Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.
"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял. А постоянно идти на уступки – это продолжать увеличивать экологическую проблему. Очень многие автомобили на еврономерах не имеют права передвигаться по дорогам Европы, откуда их привезли. Дело в том, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию. А некоторые продают их украинцам. Даже по украинским экологическим стандартам они приносят больше вреда", – говорит Руслан Соболь.
Сейчас, по данным "Еврокар", средний возраст парка легковых автомобилей в Украине составляет уже 22,2 года. Это вдвое больше по сравнению со странами в ЕС (11,1 лет). В антирейтинге старейших автопарков мира нас опережает только Куба.
Что происходит на рынке авто на еврономерах, читайте в нашем материале "Штрафы или новые уступки: что ждет хозяев евроблях после Нового года".
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, и отсрочила до 31 декабря 2019 года штрафы за евробляхи. Но с 22 августа и до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:
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