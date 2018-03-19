Скандал вокруг "Привата": Ляшко призвал антикоррупционеров отчитаться в Раде

Сегодня, 17:45

Лидера Радикальной партии интересует, ведутся ли уголовные дела относительно украденных из ПриватБанка почти 6 млрд долларов


Радикальная партия требует отчета от главных антикоррупционеров Украины. Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко призывает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), главу Нацбанка и министра финансов с трибуны Верховной Рады доложить о почти 6 млрд гривен.

По данным Национального банка Украины, который ссылается на расследование американского агентства "Kroll", эти средства похитили бывшие владельцы ПриватБанка. Лидера Радикальной партии интересует, ведутся ли по этим средствам уголовные дела.

"Украинцев обокрали дважды – первый раз бывшие владельцы "Привата" Коломойский и Боголюбов украли 6 миллионов долларов вкладов Украины, второй раз – когда из госбюджета на покрытие этих преступлений, чтобы не обвалился ПриватБанк, было заплачено 200 млрд гривен. Вот где деньги – на зарплаты, на пенсии, на коммуналку, на социалку", – заявил Олег Ляшко.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ".

Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов, которые были прописаны в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются бывшие бенефициары "Привата" – Коломойский и Боголюбов. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.

19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
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"Сегодня"

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