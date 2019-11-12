Скидки в интернете: как проходит Всемирный день шопинга в Китае и Украине (видео)

За полторы минуты после полуночи покупатели приобрели китайских товаров почти на 1,5 млрд долларов

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В Китае проходит крупнейший на планете марафон распродаж. В течение двух суток – 11-12 ноября – там продают товары с максимальными скидками. Цены традиционно уменьшают до так называемого Дня холостяка, 11.11. Внутри страны и за ее пределами, китайские товары по интернету покупают сотни миллионов людей. По статистике "Укрпочты", это охотно делают и украинцы, они 10-е в списке основных покупателей и вторые по темпам роста числа заказов. О преимуществах и недостатках китайского онлайн шопинга узнавали новости "Сегодня".

День холостяка для китайцев одновременно и праздник, когда на свидание ходят одинокие люди, и масштабное шоу с участием звезд мирового масштаба, и грандиозная распродажа, когда можно дешево купить любой товар. Привлекательные цены актуальны двое суток.

Лишь за полторы минуты после полуночи 11 ноября покупатели со всего мира приобрели китайских товаров почти на 1,5 млрд долларов. Студентка из Пекина Чху Уиран не один час искала на сайтах выгодные предложения.

"Прошлой ночью, я сидела до 11 часов ночи, а многие мои друзья вообще до рассвета, чтобы найти что-то дешевое", – говорит Чху.

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В 2019 году, как прогнозируют организаторы акций, участниками международного шопинга станут полмиллиарда покупателей. В том числе и украинцы. Чаще всего из Китая онлайн заказывают электронику, товары для авто, телефоны и аксессуары к ним. На этот раз на распродажу заманивают по-новому – наживы ищут через видеосвязь.

"Это весело, люди могут задать вопрос звездам или блогерам. Это привлекает внимание", – отмечает Крис Танг, представитель компании организатора распродажи.

Однако эксперты предупреждают потенциальных покупателей, что делать заказы впопыхах – не всегда выгодно. Китайцы часто сбывают устаревший товар, чтобы освободить полки под новую продукцию. А также завышают цены за несколько недель до распродажи, чтобы в День холостяка их снизить. Другой трюк продавцов – дешевый товар и дорогая доставка из Поднебесной.

Напомним, с 1 июля 2019 года лимиты на ввоз в Украину посылок без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте. Подробнее о налогообложении посылок узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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