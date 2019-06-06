Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на нынешнем этапе Украине лучше иметь несколько крупных банков

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14 мая Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк". Как сообщается на сайте регулятора, единственный акционер АО "Вернум Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Такое решение НБУ не стало неожиданностью для клиентов банка. Свою деятельность "Вернум Банк" прекратил еще 14 декабря 2018 года, предупредив об этом заблаговременно. Тем не менее приходится констатировать: количество банковских учреждений в Украине продолжает сокращаться. Теперь в Украине осталось 76 банковских учреждений. Много это или мало? Сколько вообще необходимо банков такому государству, как Украина? С этим разбирался сайт "Сегодня".

Количество банков в разных странах не одинаковое. Например, в соседней Польше свыше 600 банковских учреждений, большинство из которых – совсем небольшие. В Чехии всего порядка 40 банков, в том числе на 4 крупных приходится более 60% всех банковских активов. В Великобритании работают около 200 банков, в Греции – всего 60, в Канаде – менее 40.

"Если говорить о количестве банков, то в каждой стране, в каждой экономике своя модель банковского сектора. И эти модели могут быть абсолютно разными. Это зависит от потребностей экономики, от структуры самого сектора. В той же Польше достаточно распространена практика местных банков, типа муниципальных. А есть страны, где вообще количество банков невелико", – объясняет замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

По его мнению, 200 банков, которые существовали в Украине до кризиса 2014-2015 года, было слишком много для масштаба украинской экономики.

"Я думаю, что сейчас проблемы с количеством банков у нас нет. Есть проблемы со стойкостью, с наличием банковского ресурса. А главное – с использованием этого ресурса банками на цели, на которые нужны украинской экономике", – говорит Ярослав Жалило.

При этом эксперт считает, что для малостабильной украинской экономики более предпочтительным вариантом являются крупные банки, поскольку им проще выстоять в случае экономических катаклизмов.

"Даже если понадобится политика поддержки, то проще поддерживать несколько системных банков, чем разветвленную сеть мелких банковских учреждений. Разветвленная сеть является менее стойкой и более рискованной в наших условиях", – говорит Ярослав Жалило.

Он подчеркивает, что крупным банкам нужна дифференцированность, структурированность в плане целевого кредитования. То есть один крупный банк должен заниматься ипотечным кредитованием, другой – инновационным, третий – финансированием определенных региональных программ и т.д.

"Банки такой направленности должны иметь специфические регуляторные требования к операциям. У нас сейчас нет дифференцированных регуляторных требований, потому что нет дифференцированных банков. Однако сама по себе идея муниципальных банков тоже интересна для Украины, и ее тоже стоило бы рассмотреть", – считает Ярослав Жалило.

Экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук рассказывает, что вопрос о наиболее приемлемой для Украины финансовой системе изучался в начале 90-х годов.

"В 1992-1993 годах, когда я работал в НБУ, мне довелось одному из первых в Украине изучать опыт других стран. Был такой проект, финансируемый ЕС, "Реконструкция банковской системы Украины". Мы рассматривали все варианты моделей, которые существуют в мире. Нас консультировали сотрудники немецких банков. Например, в Канаде в от время было всего 7 или 9 банков. В США, где децентрализованная модель, есть банки федеральные, т. е. общенациональные, и есть банки, которые получают лицензию только на работу в пределах штата. Там банков много. Есть еще немецкая модель, где появляются т. наз. кооперативные банки –что-то среднее между кредитными союзами и коммерческими банками. Каждая из этих моделей может существовать. Вопрос только в том, насколько полезной она может быть для Украины. Я абсолютно убежден, что у нас должно быть небольшое количество крупных банков. А маленьких не нужно. Дело в том, что банки сегодня – технологически очень дорогая штука, у них очень большие затраты на технологии функционирования, чтобы обеспечить услуги, необходимые для клиентов", – рассказывает Борис Кушнирук.

В подтверждение своей точки зрения эксперт приводит аргумент, что в Украине и сегодня порядка 10 банков аккумулируют до 90% активов. Однако своей прямой функции – кредитования экономики для развития – существующая система не выполняет. И причина этого – политика, проводимая НБУ.

"Банковская система нужна ведь не просто сама для себе. Банки являются инструментом перераспределения денег от тех, у кого средства есть, к тем, кто нуждается в дополнительном оборотном капитале. Так вот, с этой сточки зрения политика НБУ, которая проводилась, к сожалению, фактически все годы независимости, фактически создает ситуацию, когда банковская система существует сама по себе, в отрыве от потребностей экономики. Никто не кредитуется. Все начали жить в границах отсутствия кредитования, что является полным абсурдом. То есть вопрос заключается не в том, сколько у вас банков, а в том, чтобы проводилась такая монетарная политика, которая бы стимулировала кредитования", – говорит Борис Кушнирук.

А вот заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко считает, что Нацбанку хорошо, когда в стране немного банков. Однако для экономики, на его взгляд, сегодня в Украине банков маловато.

"Для регулятора хорошо, когда банков мало. Их легче держать под контролем. Для экономики, конечно, нужно было бы остановиться, например, на 150 банках. Но чтобы они реально работали на потребителя банковских услуг, на кредитование, на инвестиции. Для нас это было бы нормально – 150 банков. Но назад уже не вернешься. А искусственно увеличивать количество банков, конечно, не стоит", – говорит Олег Яременко.

В сложившейся ситуации экономист считает наиболее важным восстановить доверие населения к банковской системе.

"Как только мы получим нормальное доверие к банковской системе, половина внешних долгов, которые мы делаем, по сути, станет нам не нужна. И второй момент. Государство будет заинтересовано в том, чтобы доходы населения росли и экономика развивалась. Потому что, если государство значительную часть своих расходов покрывает за счет внешних заимствований, то оно становится лояльным ко внешнему кредитору, а не к национальному производителю и населению. А это – удар по национальному экономическому суверенитету. Моя точка зрения – что нужно гарантировать нынешнюю структуру банковской системы и ее стабильность. Там, где нужно, немного поддержать ее силами Нацбанка. Но не перекладывать проблемы на налогоплательщиков", – говорит Олег Яременко.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что никаких количественных показателей, рекомендованных для той или иной страны, не существует.

"Стране нужны и большие, и маленькие банки. Главное, чтобы они были надежными. Чтобы мы могли хранить свои деньги, не переживая о том, что завтра их не будет", – говорит он.

Эксперт также считает, что в этом вопросе Украине не нужно перенимать опыт какой-либо другой страны.

"Разные экономики, разные сектора работают. Если в государстве всего несколько больших предприятий, то, конечно, ей не нужно большое количество банков. А если есть развитый частный сектор, в т. ч. много небольших предприятий, то вполне возможно, что удобнее пользоваться небольшими банками, которые более оперативные и могут предоставлять больше услуг, приближенных непосредственно к бизнесу. Если рационально подходить к потребностям бизнеса, к надежности обеспечения теми или иными финансовыми инструментами и населения, и бизнеса, то автоматически будут выравниваться и необходимое количество, и необходимые объемы, которые проходят через банковскую систему", – говорит Василий Юрчишин.

Напомним, сайт "Сегодня" также недавно узнал, ждать ли украинцам нового "банкопада".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине.

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