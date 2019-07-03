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Сколько дотаций выделили в Украине за коров и телят: названы суммы

3 июля, 17:31

Информацию о государственной поддержке опубликовали в Минагрополитики

Фото: Pixabay

По состоянию на 3 июля сельскохозяйственным производителям в Украине насчитали 275,9 млн грн бюджетных дотаций за содержание коров, еще 323,6 млн грн дотаций по состоянию на 1 мая – владельцам телят. Об этом сегодня информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Первыми дотациями воспользуются 885 субъектов хозяйствования за содержание 306,6 тыс. коров.

"120,1 млн грн уже направлены на счета сельхозпроизводителям в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской областях и части производителей Полтавской области. Остальные средства – 155,8 млн грн – будут перечислены получателям дотации в ближайшее время", – сказано в сообщении.

В то же время за выращивание 214,9 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота дотации получат 130,7 тыс. физлиц.

"В частности, 213,9 тыс. телят родились в хозяйствах населения и 985 телят – были закуплены", – добавили в Минагрополитики.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2019 году увеличен размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову (дважды в год).

Согласно госбюджету на этот год, программа господдержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также рыбоводства предусматривает расходы на сумму 3,5 млрд грн, из которых по 700 млн грн – на дотацию за содержание коров и телят.

В селе Волчанское Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму:

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Тег дотации, коровы, Минагропрод, теленок

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Источник:

Сегодня

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