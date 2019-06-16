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Сколько в Украине коров, овец, свиней и коз: появились новые данные

16 июня, 06:06

Поголовье коров в стране уменьшилось, а число домашних птиц увеличилось

Фото: Pixabay

По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз по сравнению с аналогичной датой 2018-го. При этом количество домашних птиц увеличилось, а поголовье свиней не изменилось.

Это следует изданных, обнародованных пресс-службой Государственной службы статистики.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось до 3,74 млн голов (-3,9%), в том числе коров – до 1,93 млн голов (-4,3%).

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Поголовье свиней сохранилось на прежнем уровне – 6,35 млн голов, а овец и коз уменьшилось до 1,6 млн голов (-2,5%%).

При этом количество домашних птиц, наоборот, увеличилось до 234,56 млн голов (+4,8%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

"Сегодня" также сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:


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Тег животные, свиньи, птицы, коровы, овцы, КРС, козы, животноводчество

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Источник:

Сегодня

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