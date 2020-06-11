Сколько госпредприятий приватизируют в 2020 году: ФГИУ раскрыл планы

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует приватизацию более тысячи госпредприятий в 2020 году. Об этом во время онлайн-конференции сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

При этом ФГИУ планирует в этом году продать хотя бы два объекта большой приватизации.

"Мы все еще стремимся хотя бы две большие приватизации провести в этом году. Весь мир этого ждет, и Украина должна доказать, что мы на это способны", – сказал Сенниченко.

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При этом Сенниченко добавил, что из-за карантинных ограничений большая приватизация фактически заблокирована, поэтому глава Фонда рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет решение, которое развяжет руки инвестиционным советникам, готовящих подобные объекты к продаже.

Также глава ФГИУ сообщил, что летом планируется провести аукцион по продаже отеля "Днипро" в центре Киева.

"Проведение аукциона будет где-то в июле", – сказал он.

В Украине всего 3644 госпредприятия, а также 1,2 млн объектов госимущества. ФГИУ планирует приватизировать 1000 государственных предприятий, а еще 1178 – ликвидировать.

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Как сообщил чиновник, 585 госпредприятий находятся на оккупированной территории Донбасса и в аннексированном Крыму, а еще 115 – это предприятия Национальной академии наук Украины и Национальной аграрной академии наук Украины.

Фонд также считает, что оставшимися 766 госпредприятиями лучше управлять, а не приватизировать их.

Напомним, в 2020 году от приватизации планировали привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций. Президент отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

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А в Фонде госимущества рассказали подробности о приватизации "Киевпассервиса". Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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