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Сколько молочных продуктов продала Украина: названы главные страны-покупатели

Сегодня, 17:58

Украина сократила поставки на внешние рынки на 19%

Фото: Pixabay

Экспорт молочных продуктов из Украины в январе-марте 2019 года уменьшился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 53,9 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС).

"Это объясняется проседанием торговли по всем основным торговым группам – маслу, сухому молоку, сырам и сырным продуктам", – отметила аналитик АПМ Яна Музыченко.

В январе поставки молочных продуктов на внешние рынки в денежном выражении составили 16,7 млн долларов, в феврале – 17,6 млн долларов, а в марте – 19,6 млн долларов.

По данным АПМ, наибольший прирост за первый квартал показал экспорт молока и сливок – он составил 7,4 тыс. тонн на 4,9 млн долларов (+157,5% в натуральном выражении и +126% в денежном). Основными импортерами стали Ливия, Молдова и Грузия.

Продажи сухого молока и сгущенки сократились до 5,9 тыс. тонн на 11,3 млн долларов (-22,9% в натуральном выражении и -13,6% в денежном). Главные покупатели – Израиль, Армения и Грузия.

Торговля йогуртами и кефиром принесла Украине 2 млн долларов (+63,6%), за три месяца производители продали 1,4 тыс. тонн продукции. Основные импортеры – Казахстан, Молдова и Грузия.

Экспорт молочной сыворотки увеличился на 27,2% в натуральном выражении – до 8 тыс. тонн и на 43% в денежном – до 5,9 млн долларов. Больше всего этой продукции купили Китай, Малайзия и Филиппины.

Поставки масла, которое остается основной валютообразующей категорией, сократились на 35% в натуральном выражении – до 5,9 тыс. тонн, и на 38,4% в денежном – до 23,8 млн долларов. Основные покупатели – Нидерланды, Грузия и Молдова.

Продажи сыров снизились на 14% в натуральном выражении – до 1,6 тыс. тонн, а в денежном – на 18,9%, до 5,9 млн долларов. Крупнейшими импортерами стали Молдова, Казахстан и Египет.

Ранее сообщалось, что самые высокие цены на молочные продукты в Украине – молоко, сметану и творог – зафиксированы в Херсонской области. При этом в Киевской области продают самое дорогое сливочное масло.

Директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий также рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:


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Тег продукты, экспорт, масло, молочные продукты

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