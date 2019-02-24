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В Украине назвали регион с самой дорогой "молочкой"

Сегодня, 06:06

В молочную корзину входит по килограмму сметаны и творога, 200 г сливочного масла и литр молока

Фото: Алексей Дорошенко / Facebook
Фото: Алексей Дорошенко / Facebook.
В Украине назвали регион с самой дорогой "молочкой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff7/582/5c6ff75828dfb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff7/582/5c6ff75828dfb.jpg Экономика В молочную корзину входит по килограмму сметаны и творога, 200 г сливочного масла и литр молока

Самые высокие цены на молочные продукты в стране – молоко, сметану и творог –зафиксированы в Херсонской области. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, эксперты Ассоциации посчитали стоимость молочной корзины в регионах, куда вошли по килограмму сметаны и творога, 200 г сливочного масла и литр молока.

Дорошенко сообщил, что Херсонская область стала лидером по дороговизне всех продуктов, кроме сливочного масла, где первое место заняла Киевская область.

По каждому продукту самыми дорогими и дешевыми регионами стали:

  • Молоко (литр): самый дорогой регион – Херсонская область (25,3 грн), самый дешевый –  Черновицкая (21,1 грн).
  • Сметана (кг): самый дорогой регион – Херсонская область (61,7 грн), самый дешевый –  Ровенская (50,6 грн).
  • Творог (кг): самый дорогой регион – Херсонская область (111 грн), самый дешевый –  Сумская область (82 грн).
  • Сливочное масло (200 г): самый дорогой регион – Киевская область (42,6 грн), самый дешевый –  Тернопольская область (37,2 грн).

ТОП-5 самых дорогих регионов, исходя из общей стоимости молочной корзины:

  • Херсонская область – 236 грн;
  • Киев – 235 грн;
  • Черкасская область – 233 грн;
  • Одесская область – 232 грн;
  • Кировоградская область – 230 грн.

ТОП-5 самых дешевых регионов:

  • Житомирская и Сумская области – по 203 грн;
  • Закарпатская область – 205 грн;
  • Винницкая область – 206 грн;
  • Ровенская – 208 грн.

Напомним, в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались в том, что украинцам продают отраву вместо еды. Первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка:

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Тег молочные продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко, продукты питания

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Сегодня

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