В Украине назвали регион с самой дорогой "молочкой"
В молочную корзину входит по килограмму сметаны и творога, 200 г сливочного масла и литр молока
Самые высокие цены на молочные продукты в стране – молоко, сметану и творог –зафиксированы в Херсонской области. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, эксперты Ассоциации посчитали стоимость молочной корзины в регионах, куда вошли по килограмму сметаны и творога, 200 г сливочного масла и литр молока.
Дорошенко сообщил, что Херсонская область стала лидером по дороговизне всех продуктов, кроме сливочного масла, где первое место заняла Киевская область.
По каждому продукту самыми дорогими и дешевыми регионами стали:
- Молоко (литр): самый дорогой регион – Херсонская область (25,3 грн), самый дешевый – Черновицкая (21,1 грн).
- Сметана (кг): самый дорогой регион – Херсонская область (61,7 грн), самый дешевый – Ровенская (50,6 грн).
- Творог (кг): самый дорогой регион – Херсонская область (111 грн), самый дешевый – Сумская область (82 грн).
- Сливочное масло (200 г): самый дорогой регион – Киевская область (42,6 грн), самый дешевый – Тернопольская область (37,2 грн).
ТОП-5 самых дорогих регионов, исходя из общей стоимости молочной корзины:
- Херсонская область – 236 грн;
- Киев – 235 грн;
- Черкасская область – 233 грн;
- Одесская область – 232 грн;
- Кировоградская область – 230 грн.
ТОП-5 самых дешевых регионов:
- Житомирская и Сумская области – по 203 грн;
- Закарпатская область – 205 грн;
- Винницкая область – 206 грн;
- Ровенская – 208 грн.
Напомним, в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции.
Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались в том, что украинцам продают отраву вместо еды. Первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка:
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