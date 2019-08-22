Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Сколько "пакетов малыша" получили украинцы: названа цифра

22 августа, 06:06

Данные озвучил Гройсман и рассказал также о пакете онлайн-услуг "е-малыш"

/ Фото: Pixabay

С сентября 2018 года 270 тыс. новорожденных детей получили наборы наиболее востребованных вещей – "пакеты малыша". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, это не только забота о детях, но и родителях. Премьер напомнил, что для них работает пакет онлайн-услуг "е-малыш", где можно оформить документы, помощь и прочее.

Пресс-служба правительства добавила, что есть еще одна вспомогательная инициатива – проект "Муниципальная няня" – для родителей, которые работают и нуждаются в помощи по уходу за малышом. При официальном оформлении няни государство предлагает компенсацию расходов на такие услуги, а оформить заявку можно онлайн.

Реклама

С апреля 2019 года действует государственная помощь многодетным семьям, которая предусматривает ежемесячную выплату 1700 грн на третьего и каждого последующего ребенка до шести лет.

В тренде
"Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Подробнее о "пакетах малыша" читайте в материале сайта "Сегодня": Бэби-бокс по-украински: четыре истории от родителей.

Ранее новости "Сегодня" напомнили о правилах безопасности для детей на улице. Подробнее – в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети Гройсман пакет малыша муниципальная няня

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика
"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водкаЭкономика
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?Экономика

Новости партнеров

Loading...