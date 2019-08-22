Сколько "пакетов малыша" получили украинцы: названа цифра

Данные озвучил Гройсман и рассказал также о пакете онлайн-услуг "е-малыш"

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С сентября 2018 года 270 тыс. новорожденных детей получили наборы наиболее востребованных вещей – "пакеты малыша". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, это не только забота о детях, но и родителях. Премьер напомнил, что для них работает пакет онлайн-услуг "е-малыш", где можно оформить документы, помощь и прочее.

Пресс-служба правительства добавила, что есть еще одна вспомогательная инициатива – проект "Муниципальная няня" – для родителей, которые работают и нуждаются в помощи по уходу за малышом. При официальном оформлении няни государство предлагает компенсацию расходов на такие услуги, а оформить заявку можно онлайн.

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С апреля 2019 года действует государственная помощь многодетным семьям, которая предусматривает ежемесячную выплату 1700 грн на третьего и каждого последующего ребенка до шести лет.

Подробнее о "пакетах малыша" читайте в материале сайта "Сегодня": Бэби-бокс по-украински: четыре истории от родителей.

Ранее новости "Сегодня" напомнили о правилах безопасности для детей на улице. Подробнее – в сюжете:

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