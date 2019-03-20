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Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь

Сегодня, 08:13

Врачи и юристы уверены: пользоваться правом пропускать работу по болезни – необходимо

Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь Экономика Врачи и юристы уверены: пользоваться правом пропускать работу по болезни - необходимо

В Львовской области умерла женщина, которая пыталась перенести болезнь "на ногах". Ответственная работница боялась взять больничный – из-за вероятности увольнения. В итоге медики обнаружили двустороннее воспаление легких, но спасать пациентку было поздно.

Семейный врач Виталий Щуренко напоминает: заболел – немедленно на больничный.

"Человек инфицирует кого-то другого своей болезнью, он представляет опасность для других", – подчеркивает врач.

Итак, если у человека кашель или насморк – это уже причина пропустить рабочий день. Обязательно обращайтесь к врачу, если есть высокая температура, сыпь или острая боль. Не можете добраться до клиники – не стесняйтесь вызвать "скорую".

"Особенно опасно, если человек переоценит собственные силы. То есть, он будет думать, что просто заболел насморком, немного кашляет. А это окажется, например, грипп. Грипп является очень серьезным заболеванием, и это несет не только опасность для окружающих, но и, собственно, для здоровья человека. Потому что с гриппом люди иногда попадают в реанимацию. И, к сожалению, иногда даже умирают", – говорит Щуренко.

Переживать за рабочее место в этом случае не нужно, уверяют юристы. Если человек обращается к врачу, то врач имеет право и обязан выдать больничный лист. А увольнять работника запрещено, даже если недуг хронический.

"Отсутствие на работе по уважительной причине не может быть основанием для увольнения. Если человек правильно оформил больничный лист, то четыре месяца за ним должно сохраняться рабочее место. Если же речь идет о туберкулезе или других болезнях, то период еще более длительный", – говорит юрист Виталий Дудин.

Не стоит бояться и потерь в зарплате за больничные. По украинскому законодательству, сумма выплат зависит от стажа. Если он составляет три-пять лет, работник гарантированно получит 60% среднедневной зарплаты.  Стаж от пяти до восьми лет – уже 70% процентов. А если стаж больше восьми лет – получите все 100% среднедневного оклада. 

"Эти гарантии распространяются на людей, которые работают по трудовому договору. Конечно, люди, которые нелегально оформлены, не могут надеяться на какие-либо гарантии. Там все, на что им остается надеяться, – это позвонить шефу и спросить разрешения поработать дома", – отмечает юрист.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос размер больничных. За год сумма выросла на 31,9%, или на 54,2 грн. Рост, как пояснили в Фонде социального страхования, связан с повышение минимальной зарплаты и окладов по стране в целом.

Напомним, бумажные больничные заменят электронными. Нововведение должно было заработать в 2018 году. Однако год прошел слишком быстро, и теперь в правительстве обещают воплотить идею в 2019-м:

А в деталях того, как врач должен выписывать рецепт на лекарства, разбирались журналисты "Сегодня": "Рецепт на лекарства: как на самом деле врач должен назначать препараты".

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Тег увольнение, выплаты, больничный, больничные, рабочее место, стаж

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