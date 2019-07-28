Сколько поддельных евро изъяли из оборота: ТОП банкнот-фальшивок
Итоги первых шести месяцев 2019 года подвели в ЕЦБ
Более 250 тыс. поддельных банкнот евро изъяли из обращения в январе-июне 2019 года, что на 16,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ), а ранее о поддельных гривневых купюрах рассказали в Нацбанке Украины.
"Вероятность получить фальшивую банкноту действительно очень мала, поскольку количество подделок остается очень низким по сравнению с числом подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно растет", – говорится в сообщении.
По информации ЕЦБ, на данный момент в обращении находится более 22 млрд банкнот европейской валюты общей стоимостью около 1,2 триллиона евро.
Из обнародованных данных следует, что в первом полугодии-2016 количество изъятых поддельных банкнот составляло 331 тыс. шт., а в аналогичном периоде 2018 года – 301 тыс. шт.
При этом больше всего подделывают банкноты в 50 евро (54,2%), далее мошенники отдают предпочтение купюрам в 20 евро (27,9%) и 100 евро (10,4%).
Новости "Сегодня" сообщали, что столичные полицейские разоблачили группу фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве – 25-летний житель Луганской области с двумя сообщниками обменивал поддельные гривни на доллары. Подробнее смотрите нашем сюжете:
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