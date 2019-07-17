В Киеве задержали банду фальшивомонетчиков

В столице наладили сбыт поддельных купюр

Столичные полицейские разоблачили группу фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве – 25-летний житель Луганской области с двумя сообщниками обменивал поддельные гривни на доллары.

Так, недавно злоумышленники обманули киевлянина, который хотел обменять 20 тысяч долларов. Мужчина сразу же обнаружил поддельность купюр и обратился в полицию, и копы оперативно настигли и задержали мошенников.

Как выяснилось, своих жертв аферисты искали через интернет – они размещали объявления об обмене в сети, обещая "клиентам" выгодный курс. Во время обысков в гараже злоумышленников изъяли компьютерную и копировальную технику, сувенирные деньги и устройство для их упаковки.

"В отношении этой группы было открыто уголовное производство по статье мошенничество. Это уже судимые профессионалы, за совершение аналогичных преступлений, а по двоим, о организатору и сообщнику, сейчас в суде слушаются дела по 16 эпизодах таких мошенничеств", – рассказала Андрей Крищенко, руководитель главного управления Нацполиции Киева.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 25 октября НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

В феврале полиция завершила досудебное расследование относительно членов преступной группы, которые занималась изготовлением и сбытом поддельных денег в Запорожье.

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