Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года: в ООН назвали цифру

14 мая, 13:44

Денис Беспалов

Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах

В то время как Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии, в ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долл. Об этом говорится в отчете департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно прогнозу ООН, в 2020 году сокращение мирового ВВП составит 3,2% по сравнению с годом ранее. Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах – на 5%.

Начало постепенного восстановления мировой экономики ожидается в 2021 году.

Реклама

Читайте также: Новый прогноз МВФ: повторится ли "Великая депрессия" и что будет с Украиной

В тренде
Доллар в Украине стал заметно дешевле: официальный курс

Ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики, по мнению экспертов ООН, являются: усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Ранее в ООН предупредили, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы – без работы могут остаться 195 миллионов человек.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 362 996 случаев заражения COVID-19, умерли 297 465 человек.

Видео: Reuters

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ООН экономический кризис коронавирус пандемия

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
"Центрэнерго" отказался от государственного угля в пользу газа КоломойскогоЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – КоткоЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
В Украине ослаблен карантин: что теперь можно, а чего еще нельзя
В Украине ослаблен карантин: что теперь можно, а чего еще нельзяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...