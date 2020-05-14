Сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года: в ООН назвали цифру

В то время как Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии, в ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долл. Об этом говорится в отчете департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно прогнозу ООН, в 2020 году сокращение мирового ВВП составит 3,2% по сравнению с годом ранее. Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах – на 5%.

Начало постепенного восстановления мировой экономики ожидается в 2021 году.

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Ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики, по мнению экспертов ООН, являются: усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Ранее в ООН предупредили, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы – без работы могут остаться 195 миллионов человек.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 362 996 случаев заражения COVID-19, умерли 297 465 человек.

Видео: Reuters

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