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В ООН ужаснулись: из-за коронавируса без работы могут остаться сотни миллионов

28 апреля, 23:06

Виктория Подолянец

Кризис на рынке труда может стать более катастрофическим, чем сама пандемия

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы – без работы могут остаться 195 миллионов человек. Такая оценка приводится в отчете ООН "Программа немедленного социально-экономического реагирования на COVID-19".

Последствия вызванного пандемией кризиса в виде колоссального уровня безработицы могут проявиться уже во втором квартале этого года. При этом основной удар придется на малые и средние предприятия, на работников, занятых в сельском хозяйстве, на самозанятых, наемных работников, беженцев и мигрантов. Отдельно в докладе упоминаются работники, работающие без легального трудоустройства – они будут самыми уязвимыми в период кризиса.

Экономический спад окажет воздействие на миграцию людей и таким образом отразится странах, где уровень перемещений жителей высок – как и вес денежных переводов трудовых мигрантов в структуре их экономик. В отчете отмечается, что такие последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам вирус.

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В ООН предложили реагировать на угрозы комплексно. А именно, сделать доступными медицинскую помощь, усилить социальную поддержку и обеспечить защиту рабочих мест, защитить малые и средние предприятия, а также нелегальных работников через программы экономического характера и финансовые стимулы. В ООН считают, что макроэкономическая политика должна работать для наиболее уязвимых групп и содействовать социальной сплоченности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что если карантин из-за пандемии коронавируса затянется на все лето, в Европейском Союзе и Великобритании появится 59 миллионов человек без достаточных средств к существованию.

Также мы писали о том, что коронавирус и объявленный в связи с пандемией карантин отчетливо разграничили общество на два параллельных мира. Первый связан с интернетом и цифровыми технологиями, его условно можно назвать "виртуальным". Соответственно, второй мир – оффлайновый, "реальный". Жители "виртуального" мира – те, чья работа и досуг связаны с компьютерами и интернетом. "Виртуальный" мир ощущает кризис гораздо меньше, чем реальный. Как будет дальше?

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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бизнес медицина ООН безработица экономический кризис рынок труда коронавирус пандемия социальная защита трудовая миграция

Источник: Цензор

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