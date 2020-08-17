Сколько стоит собрать ребенка в школу: инфографика

Учебный год в 2020-м хоть и начнется с некоторыми ограничениями, но перед 1 сентября все равно не избежать дополнительных расходов на подготовку к школе. Аналитики OLX подсчитали, во сколько обойдутся одежда и товары для школы в новом учебном году.

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По их данным, одеть мальчика будет стоить примерно 1 360 грн. В комплект войдут:

брюки за 200 грн;

2 рубашки по 150 грн;

туфли за 300 грн;

спортивный костюм за 290 грн;

кроссовки к нему за 270 грн.

Однако можно сэкономить 40% суммы и приобрести те же вещи в подержанном состоянии — в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн.

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Одеть в школу девочку будет стоить 1 400 грн. За эту сумму можно купить:

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2 блузки по 165 грн;

юбка за 170 грн;

туфли за 300 грн;

спортивный костюм за 300 грн и кроссовки по той же цене. Дополнительно можно также приобрести сарафан в среднем за 160 грн.

При желании получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в подержанном состоянии, — тогда набор обойдется в 775 грн.

Новый портфель, по данным аналитиков, можно приобрести в среднем за 400 грн, б/у стоит дешевле — примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а б/у — 85 грн. Не обойтись в школе и без ланч-бокса — его можно купить за 100 грн.

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Напомним, привычного Первого звонка в этом году не будет. В Министерстве образования уже попросили школы отказаться от массовых мероприятий. Пока что это только рекомендация. Никаких распоряжений ведомство не выдавало.

А о том, будет ли в школах дистанционное обучение с 1 сентября, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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