Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сколько Украина купила импортной свинины: стали известны итоги

15 июля, 21:14

Аналитики подвели итоги пяти месяцев по импорту и производству свинины

Фото: Pixabay

На фоне данных о том, что в Украине сократилось поголовье свиней, импорт свинины в страну по итогам января-мая 2019 года составил 10,3 тыс. тонн на общую сумму 19,1 млн долларов. Об этом 15 июля информирует Совет по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB).

В сообщении отмечается, что импорт превысил экспорт, но указанный объем не является критическим для внутреннего рынка. По итогам мая основными поставщиками были Канада (291 тонна), Польша (245 тонн) и Норвегия (200 тонн).

"Экспортные отгрузки в текущем году довольно вялые. Так называемым "пиком" можно назвать объемы поставок в мае – 240 тонн. Крупнейшим покупателем украинской свинины является Вьетнам. На эту страну приходится почти половина от общей доли экспорта", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным UFEB, объемы производства свинины в 2019 году продемонстрировали рост: в мае этого года они увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 24,2 тыс. тонн, а за пять месяцев – на 3,5%, до 114,6 тыс. тонн.

"Объем потребления свинины на душу населения в Украине составляет 10,9 кг в год. По популярности свинина уступает курятине (до 20 кг)", – добавили аналитики.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экспорт, мясо, импорт, свинина, производство

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько Украина купила импортной свинины: стали известны итоги". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свиной шашлык стал доступнее: эксперт проанализировал цены

25 июня, 13:57

Доходы украинцев выросли сильнее, чем подорожали ингредиенты блюда для пикника

В Украине увеличилось производство мяса

17 июня, 04:04

Производство мяса на предприятиях выросло, а у населения – сократилось

Украина нацелилась на поставки "молочки", мяса и рыбы в Катар

11 июня, 06:06

Госпотребслужба согласовала формы международных ветеринарных сертификатов

В Аргентине перевернулась фура с мясом: реакцию людей сняли на видео

5 июля, 19:54

А после вытащили и оставшееся в грузовике мясо

Как понять, что в организме не хватает магния

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря

Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться

10 оригинальных идей хранения чашек

Тополиный пух: 9 советов, которые облегчат жизнь аллергикам

Трейдер заплатил баснословную комиссию за перевод криптовалюты

Теперь биткоин-продукты можно отследить с помощью Bitcoin Only

Стартапы меняют индустрию здравоохранения - Новости Израиля и...

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов

Не хотите заболеть гриппом, протрите смартфон салфеткой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь