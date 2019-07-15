Сколько Украина купила импортной свинины: стали известны итоги

Аналитики подвели итоги пяти месяцев по импорту и производству свинины

Фото: Pixabay

На фоне данных о том, что в Украине сократилось поголовье свиней, импорт свинины в страну по итогам января-мая 2019 года составил 10,3 тыс. тонн на общую сумму 19,1 млн долларов. Об этом 15 июля информирует Совет по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB).

В сообщении отмечается, что импорт превысил экспорт, но указанный объем не является критическим для внутреннего рынка. По итогам мая основными поставщиками были Канада (291 тонна), Польша (245 тонн) и Норвегия (200 тонн).

"Экспортные отгрузки в текущем году довольно вялые. Так называемым "пиком" можно назвать объемы поставок в мае – 240 тонн. Крупнейшим покупателем украинской свинины является Вьетнам. На эту страну приходится почти половина от общей доли экспорта", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным UFEB, объемы производства свинины в 2019 году продемонстрировали рост: в мае этого года они увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 24,2 тыс. тонн, а за пять месяцев – на 3,5%, до 114,6 тыс. тонн.

"Объем потребления свинины на душу населения в Украине составляет 10,9 кг в год. По популярности свинина уступает курятине (до 20 кг)", – добавили аналитики.

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