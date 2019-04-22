Сколько Украина продала и купила масла: появились данные за три месяца
Украина больше экспортировала сливочное масло, чем импортировала
Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 5,87 тыс. тонн сливочного масла, при этом импорт этой продукции в страну составил всего 211 тонн.
Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
В денежном выражении экспорт сливочного масла за первый квартал этого года составил 23,84 млн долларов, а импорт – 1,44 млн долларов.
Таким образом, экспорт этой продукции превысил импорт почти в 28 раз по весу и почти в 17 раз по стоимости.
Ранее сообщалось, что Украина заняла пятое место в рейтинге мировых экспортеров сливочного масла. Ее опередили Новая Зеландия, страны Европейского Союза, Беларусь и США.
По данным Ассоциации производителей молока, которая сослалась на данные Государственной фискальной службы, в первом квартале 2019 года экспорт молочных продуктов из Украины уменьшился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 53,9 млн долларов.
Какое масло настоящее, смотрите в сюжете "Сегодня":
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