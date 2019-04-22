Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сколько Украина продала и купила масла: появились данные за три месяца

Сегодня, 06:06

Украина больше экспортировала сливочное масло, чем импортировала

Фото: Pixabay

Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 5,87 тыс. тонн сливочного масла, при этом импорт этой продукции в страну составил всего 211 тонн.

Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт сливочного масла за первый квартал этого года составил 23,84 млн долларов, а импорт – 1,44 млн долларов.

Таким образом, экспорт этой продукции превысил импорт почти в 28 раз по весу и почти в 17 раз по стоимости.

Ранее сообщалось, что Украина заняла пятое место в рейтинге мировых экспортеров сливочного масла. Ее опередили Новая Зеландия, страны Европейского Союза, Беларусь и США.

По данным Ассоциации производителей молока, которая сослалась на данные Государственной фискальной службы, в первом квартале 2019 года экспорт молочных продуктов из Украины уменьшился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 53,9 млн долларов. 

Какое масло настоящее, смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег продукты, экспорт, импорт, масло, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько Украина продала и купила масла: появились данные за три месяца". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина сократила поставки муки за границу: ТОП-3 стран-покупателей

19 апреля, 06:06

За первые три месяца 2019 года экспорт сократился почти на четверть

Потребительские настроения украинцев ухудшились: итоги дня

18 апреля, 20:12

Украинцы слабо надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента

Больше покупаем, чем продаем: как торгует Украина

15 апреля, 20:29

За два месяца отрицательное сальдо составило 760 млн долларов

Украина сократила поставки сахара за границу: назван ТОП-5 стран-импортеров

16 апреля, 13:00

Поставки сахара с сентября по март уменьшились на 10%

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы

Разрушения на Крымском мосту: фото и подробности

Подробности жуткого убийства в Тернополе

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Синоптики рассказали, какой буде весна в этом году

Спикер Парубий покинул Украину и отдыхает в Катаре

Астролог составил гороскоп на апрель месяц

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210

Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской