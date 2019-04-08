Сколько Украина тратит на импортный газ: в НБУ назвали суммы

За пять лет ситуация серьезно изменилась, заверил замглавы Нацбанка

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Сколько Украина тратит на импортный газ: в НБУ назвали суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/191/9e7/5c51919e77e2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/191/9e7/5c51919e77e2e.jpg 2019-04-08T11:31:00+03:00 Экономика За пять лет ситуация серьезно изменилась, заверил замглавы Нацбанка

Украина в 2012-2013 годах заплатила за импорт газа 25 млрд долларов. Теперь эта сумма сократилась в 10 раз – до 2-2,5 млрд долларов год по итогам 2018 года. Такие данные обнародовал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"В 2012-13 гг. мы заплатили за газ 25 млрд долларов, а дефицит "Нафтогаза" был черной дырой экономики. Сейчас ситуация изменилась кардинально – мы платим за газ 2-2,5 млрд долларов в год", – написал Сологуб на своей странице в Facebook, подводя экономические итоги за последние пять лет.

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Сологуб также отметил, что рецептом для ускорения экономического роста, по его мнению, является детенизация и проведение структурных реформ.

"Пусть это небыстрый путь, но он является залогом ускорения экономического роста. При текущих темпах реформ рост ВВП на 3-3,3% максимально близким к потенциальным темпам роста. Такие темпы являются угрозой для государства в долгосрочной перспективе. Путь к экономическому буму заключается в сохранении экономической политики, направленной на стабилизацию инфляции, сокращение дефицита бюджета и государственного долга, в то же время должно подкрепляться структурными реформами. суперцикл в мировой экономике образца "нулевых" годов не вернется", – считает Сологуб.

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год страна удвоила импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом – до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из РФ. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м, а в 2018 году – 10,6 млрд куб. м.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:

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