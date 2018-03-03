Зависит ли Украина от газа из России: простые ответы

Как именно очередной газовый шантаж со стороны российского "Газпрома" ударил по Украине, и что из этого вышло

Новая газовая истерика России с традиционным срывом поставок грянула сразу после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту в пользу Украины. Российский "Газпром" демонстративно отказался продавать украинскому "Нафтогазу" голубое топливо в марте, критически снизил давление газа на транзит и заявил о желании разорвать контракты с украинской компанией. Этим российский газовый монополист создал кризисную ситуацию для Украины – и, потенциально, для Европы.

В материале "Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше" мы рассказали о судебно-контрактных перипетиях, сопровождавших решение Стокгольмского арбитража и разбирались во внешнеполитическом контексте ситуации.

При этом многих украинцев заинтересовал вопрос о том, зачем Украине вообще понадобились закупки газа у "Газпрома", ведь без закупок российского газа Украина спокойно жила с 2015 года. Нынешняя ситуация, как оказалось, сочетает в себе и выгоду от покупки российского газа, и необходимость в принципе закупать газ для нужд страны.

У Украины закончился газ? Нет, в подземных газохранилищах (ПХГ) на вечер 28 февраля оставалось чуть меньше 10 млрд кубометров газа – это на 18% больше, чем по состоянию на начало марта прошлого года. Практика последних лет показывает, что этих запасов газа в начале марта более чем достаточно для завершения отопительного сезона с точки зрения задач, возложенных на ПХГ.

Почему газохранилища не выдадут Украине весь нужный газ? Они не могут: суточное потребление газа в Украине в первых числах марта составило около 200 млн кубометров газа – а украинские ПХГ могут отдавать только 115 млн кубометров газа в сутки. Это значение – "потолок" для марта.

Дело в том, что скорость подъема газа из хранилища зависит от заполненности хранилища – чем больше в нем газа, тем больше в ПХГ давление, и потому тем больше газа из него выходит за единицу времени, когда газохранилище "открывают".

Всю зиму Украина брала запасенный газ из своих хранилищ, и к первым дням весны, когда в стране разыгрались морозы, хранилища были уже не так наполнены, как перед началом отопительного сезона, когда в ПХГ находилось более 16 млрд кубометров газа.

Отметим, 16 млрд "кубов" голубого топлива – это всего лишь половина объема газа, который могут принять украинские газохранилища. В целом, украинская газотранспортная система (ГТС) – вторая по величине в Европе и одна из крупнейших в мире.

Если Украина потребляет 200 млн "кубов", а поднимает из газохранилищ всего 115 млн, откуда она берет остальной газ? Из транзита? Ни в коем случае. Для получения газа в ГТС, откуда он поступает к потребителям, у Украины на момент отказа "Газпрома" было несколько источников:

подъем газа из ПХГ – 115 млн кубометров в сутки;

собственная добыча газа – 57 млн кубометров в сутки;

прямые поставки газа из России – решение Стокгольмского арбитража гласит, что Украина должна закупать 5 млрд кубометров газа у "Газпрома" в год до 2019 года, когда закончится контакт. Однако, "Газпром" демонстративно вернул "Нафтогазу" предоплату за март-2018 – за 15 минут до запланированного начала поставок.

в год до 2019 года, когда закончится контакт. Однако, "Газпром" демонстративно вернул "Нафтогазу" предоплату за март-2018 – за 15 минут до запланированного начала поставок. реверсные поставки газа из Европы – Украина по процедуре реверса закупает газ в странах ЕС, но его объемы были незначительными, так как Киев рассчитывал на выполнение контракта "Газпромом".

Таким образом, из-за срыва условий контракта российской стороной в балансе украинской ГТС образовалась недостача в приблизительно 28 миллионов кубометров газа. В ответ на это Украина предприняла такие меры:

перешла на режим экономии газа – введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволяет экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки;

– введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволяет экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки; садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов;

украинцев, у которых установлены котлы, призвали "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус днем и на два градуса ночью. И украинцы "прикрутили", причем так, что растрогали главу "Нафтогаза" Андрея Коболева – потребление газа населением за день уменьшилось на 14%.

– потребление газа населением за день уменьшилось на 14%. по состоянию на утро субботы, 3 марта, Украина смогла резко увеличить поставки газа из ЕС – Польши, Словакии и Венгрии – с 4 до 29 млн куб. м, и к 10:20 полностью покрыла возникший дефицит газа. Так, после газового демарша России Украина заключила контракт с польской компанией PGNiG на поставку 60 млн кубометров в месяц, и может продлить контракт.

Благодаря этим мерам потребление газа удалось сократить по состоянию на 3 марта до 180 млн кубометров в сутки, одновременно заручившись польским импортом.

То есть Украина не использовала газ, который прокачивается в Европу, на свои нужды – даже несмотря на искусственной созданный дефицит в газотранспортной системе страны.

Нужны ли Украине закупки газа? На данном этапе – да, так как собственная добыча не покрывает потребности, а скорость подъема газа из ПХГ ограничена. Впрочем, Кабмин настроен на то, что Украина уже в ближайшие несколько лет сможет отказаться от импорта газа – благодаря как снижению потребления, так и собственной добыче газа.

Нужны ли Украине закупки газа из России? Не обязательно, но у закупки газа из России есть ряд положительных моментов:

цена в 352 доллара США за тысячу кубометров газа зафиксирована в контракте – это решение Стокгольмского арбитража. При этом спотовые цены на европейских биржах варьируются от 250 до 500 долларов за тысячу кубометров. Есть риск переплатить – к тому же, Европа сейчас тоже мерзнет из-за аномальных холодов: Украина все равно должна купить у России объем газа в 5 млрд "кубов" в год до 2019 года – это также решение Стокгольмского арбитража.

При этом "Газпром" отказался принимать предоплату за поставку газа в Украину в марте – за 15 минут до предполагаемого начала поставки, – а затем заявил о расторжении контрактов с Украиной и на поставку, и на транзит газа.

Впрочем, подписанные российской компанией документы не предусматривают одностороннее расторжение контрактов, так что за дело, скорее всего, опять возьмется Стокгольмский арбитраж.

Бревно в глазу и давление в трубе: транзитная подлость "Газпрома"

Россия неоднократно пыталась обвинять Киев в том, что Украина как транзитное государство так или иначе "ворует" газ, предназначенный для Европы. В этот раз, создав дефицит в украинской ГТС на внушительные 28 миллионов кубометров, "Газпром" пошел дальше – и уменьшил давление газа на входе в Украину до критически низких значений: до 50,3 кгс на кв. см, тогда как по условиям контракта должно быть 60-65 кгс на кв. см.

Почему эти действия вредят и газотранспортной системе, и имиджу Украины как транзитера – на простом и ярком примере объяснил народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

По словам Арьева, "газ – не вагон", и для его доставки из России в стран ЕС "здоровенная труба" магистрального газопровода должна быть заполнена газом целиком и под определенным давлением. При этом газ на всем пути по ГТС подкачивают компрессорные станции, чтобы в трубе сохранялось необходимое давление.

"Если уменьшить давление на входе в украинскую трубу, как в нарушение транзитного соглашения сделала Россия, то снижается давление по всей трубе. Для того, чтобы Европа получила российский газ, нам приходится поддувать трубу своим собственным газом, который нам сейчас очень нужен, чтобы греться", – отметил Арьев.

То есть Украина не только не покушается на продаваемое Россией голубое топливо, но и помогает в его доставке в полном объеме даже тогда, когда Россия нарушает условия контракта, снижая давление на входе в украинский сегмент ГТС.

Киев уже официально предупредил Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за таких действий "Газпрома", и еврокомиссар Марош Шефчович обещал связаться с министрами энергетики России и Украины для попытки урегулировать конфликт.