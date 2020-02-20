Сколько Украина заплатила за импортный газ: стали известны итоги года

Украина, которая недавно начала закупать газ с помощью виртуального реверса, в 2019 году в целом импортировала 11,66 млрд куб. м голубого топлива на общую сумму 2,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В 2018 году Украина импортировала 10,39 млрд куб. м газа на сумму 3,12 млрд долл. Таким образом, импорт газа в денежном выражении упал на 0,82 млрд долларов, а по объему вырос на 1,21 млрд кубометров.
Газ в Украину поставлялся от компаний, зарегистрированных в таких странах:
- Швейцария – 5,26 млрд куб. м газа на 1 млрд долл.;
- Германия – 3,4 млрд куб. м на 676,1 млн долл.;
- Польша – 624,2 млн куб. м на 119,9 млн долл.;
- Чехия 606,4 млн куб. м на 114 млн долл.;
- Венгрия – 500 млн куб. м на 94,8 млн долл.,;
- Франция – 397,2 млн куб. м на 80,7 млн долл.;
- Австрия – 267,7 млн куб. м на 72,5 млн долл.;
- Великобритания – 258,2 млн куб. м на 56,3 млн долл.;
- Люксембург – 133,7 млн куб. м на 32,3 млн долл.
В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Вместо этого газ с тех поступал исключительно из стран Евросоюза по реверсным маршрутам. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.
Такие заявления начали звучать после того, как Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.
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