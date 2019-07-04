Сколько украинских предприятий экспортируют в ЕС на упрощенных условиях: названо число
В Украине введена европейская модель уполномоченного экспортера
По состоянию на 2 июля 2019 года 239 предприятий, которые поставляют товары в страны Европейского Союза (ЕС), получили статус уполномоченного экспортера. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Такие предприятия имеют возможность проходить таможенное оформление по упрощенной процедуре.
"Для упрощения и ускорения таможенного оформления товаров, экспортируемых из Украины в страны ЕС, в Украине введена европейская модель "уполномоченного" экспортера, который имеет возможность без оформления сертификата EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах", – сказано в сообщении.
В ГФС напомнили, что, согласно приказу Министерства финансов от 25 апреля 2019 года, который вступил в силу с 21 июня, усовершенствован порядок предоставления и аннулирования Таможней статуса уполномоченного экспортера.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина нарастила аграрный экспорт, при этом попав в тройку главных поставщиков этой продукции в страны ЕС за период с мая 2018-го по апрель 2019 года.
При этом Украина покинула тройку мировых экспортеров меда.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сколько украинских предприятий экспортируют в ЕС на упрощенных условиях: названо число". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно место Украины в мировом рейтинге производителей молока
Украина имеет шансы нарастить долю в структуре мирового экспорта молока
Стало известно, сколько Украина поставила зерна за границу
По данным Минагрополитики, больше всего украинские аграрии продали кукурузы