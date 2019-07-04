Сколько украинских предприятий экспортируют в ЕС на упрощенных условиях: названо число

В Украине введена европейская модель уполномоченного экспортера

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По состоянию на 2 июля 2019 года 239 предприятий, которые поставляют товары в страны Европейского Союза (ЕС), получили статус уполномоченного экспортера. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Такие предприятия имеют возможность проходить таможенное оформление по упрощенной процедуре.

"Для упрощения и ускорения таможенного оформления товаров, экспортируемых из Украины в страны ЕС, в Украине введена европейская модель "уполномоченного" экспортера, который имеет возможность без оформления сертификата EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах", – сказано в сообщении.

В ГФС напомнили, что, согласно приказу Министерства финансов от 25 апреля 2019 года, который вступил в силу с 21 июня, усовершенствован порядок предоставления и аннулирования Таможней статуса уполномоченного экспортера.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина нарастила аграрный экспорт, при этом попав в тройку главных поставщиков этой продукции в страны ЕС за период с мая 2018-го по апрель 2019 года.

При этом Украина покинула тройку мировых экспортеров меда.





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