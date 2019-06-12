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Сколько украинским аграриям возместили за кредиты: названа сумма

12 июня, 06:06

Минагрополитики подвело итоги первых пяти месяцев 2019 года

Фото: Минагрополитики
Фото: Минагрополитики.

Украинским сельскохозяйственным производителям в январе-мае 2019 года направили 14,3 млн грн на компенсацию процентов по кредитам. Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на 7 июня сельхозпроизводителями фактически использовано 11,19 млн грн, остаток – 3,11 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным Министерства, наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители в таких областях:

  • Винницкой области – 2,7 млн грн;
  • Киевской области – 2,1 млн грн;
  • Хмельницкой области – 1,6 млн грн;
  • Полтавской области – 1,5 млн грн;
  • Сумской области – 1,4 млн грн;
  • Херсонской области – 1,2 млн грн;
  • Одесской области – 1,1 млн грн.

"В общем конкурсными комиссиями по определению перечня заемщиков для предоставления финансовой поддержки по привлеченным кредитам утверждено 290 заявлений на общую сумму 96,2 млн грн (75,7% от предусмотренного объема средств по программе)", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета заявил, что государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. По его словам, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. гривен на его развитие.

Кроме того, Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег сельское хозяйство, кредиты, аграрии, АПК

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