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Молодым фермерам в Украине выплатят по 40 тысяч гривен – Минагропрод

Сегодня, 15:32

В ведомстве рассказали, кто имеет право на получение дотаций

Фото: AFP

Кроме дотаций на содержание коров, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета, передает пресс-служба ведомства.

Так, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. гривен на развитие своего хозяйства.

Обязательными условиями для фермерских хозяйств – получателей бюджетных средств являются:

  • зарегистрированные права на собственность и/или пользования земельным участком;
  • идентификация и регистрация сельскохозяйственных животных.

По словам Шереметы, правительство также предоставляет бюджетную субсидию вновь созданным фермерским хозяйствам в размере 3 тыс. гривен на 1 гектар (всего до 60 тыс. гривен) на одно фермерское хозяйство. Дотация предоставляется в первые три года после его создания для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

Полученные средства хозяйство может потратить, например, на топливо для проведения комплекса весенне-полевых работ.

Также Шеремета отметил, что пчеловодство является очень перспективным направлением сельскохозяйственной отрасли, поэтому это направление было добавлено в программу удешевления кредитов для животноводов. Так, государство компенсирует проценты по банковским кредитам, привлеченным для расходов, связанных с осуществлением деятельности в области овцеводства, козоводства, пчеловодства, звероводства, кролиководства, шелководства и аквакультуры (рыбоводства) в размере 1,5 учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 18%.

Кроме того, в Минагрополитики работают над дополнением программы по поддержке развития фермерских хозяйств и кооперативов. Планируется возмещать кооперативам часть стоимости оборудования иностранного производства для шоковой заморозки ягод и производства продукции пчеловодства.

Ранее Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривенза одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.

Президент Петр Порошенко заявлял, что на девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства. По его мнению, тенденции, которые есть сейчас в животноводстве, угрожают "не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны".

Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму:

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Тег дотации, АПК , фермеры, Минагропрод, МинАПК, фермерские хозяйства

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