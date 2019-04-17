Молодым фермерам в Украине выплатят по 40 тысяч гривен – Минагропрод
В ведомстве рассказали, кто имеет право на получение дотаций
Кроме дотаций на содержание коров, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета, передает пресс-служба ведомства.
Так, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. гривен на развитие своего хозяйства.
Обязательными условиями для фермерских хозяйств – получателей бюджетных средств являются:
- зарегистрированные права на собственность и/или пользования земельным участком;
- идентификация и регистрация сельскохозяйственных животных.
По словам Шереметы, правительство также предоставляет бюджетную субсидию вновь созданным фермерским хозяйствам в размере 3 тыс. гривен на 1 гектар (всего до 60 тыс. гривен) на одно фермерское хозяйство. Дотация предоставляется в первые три года после его создания для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
Полученные средства хозяйство может потратить, например, на топливо для проведения комплекса весенне-полевых работ.
Также Шеремета отметил, что пчеловодство является очень перспективным направлением сельскохозяйственной отрасли, поэтому это направление было добавлено в программу удешевления кредитов для животноводов. Так, государство компенсирует проценты по банковским кредитам, привлеченным для расходов, связанных с осуществлением деятельности в области овцеводства, козоводства, пчеловодства, звероводства, кролиководства, шелководства и аквакультуры (рыбоводства) в размере 1,5 учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 18%.
Кроме того, в Минагрополитики работают над дополнением программы по поддержке развития фермерских хозяйств и кооперативов. Планируется возмещать кооперативам часть стоимости оборудования иностранного производства для шоковой заморозки ягод и производства продукции пчеловодства.
Ранее Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривенза одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.
Президент Петр Порошенко заявлял, что на девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства. По его мнению, тенденции, которые есть сейчас в животноводстве, угрожают "не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны".
Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".
В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму:
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