Сколько зерна и масла экспортировала Украина в 2020 году: подробности

Украинские экспортеры заработали на вывозе агропродукции более 9 млрд долларов за пять месяцев

В январе – мае 2020 года Украина, где урожай в 2020 году зависит от перепадов погоды, экспортировала аграрной продукции на более 9 млрд долларов. Такие данные опубликовали на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"За период январь-май 2020 экспорт товаров АПК и пищевой промышленности составил 9 072, 3 млн долларов, что на 2% или 180,3 млн долларов больше, чем за соответствующий период 2019 года", – сообщили в министерстве.

Там конкретизировали, что в структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.

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В целом, по сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки:

В тренде Доллар в Украине продолжил дешеветь: официальный курс

масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового – на 421,3 млн долларов (+22,4%);

ячменя – на 107,6 млн долларов (в 2,4 раза);

пшеницы – на 100 млн долларов (+ 10,3%);

жмыха, твердых отходов от извлечения растительных жиров и масел – на 44,2 млн долларов (+ 9,2%).

Кроме того, существенно увеличился спрос на украинское масло рапсовое и горчичное (в 18,7 раза).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. Предварительные расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар.

По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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