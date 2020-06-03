Без фруктов и ягод, но с хлебом: как погода натворила бед с украинским урожаем

Несмотря на погодные капризы, эксперты по агарным вопросам не теряют оптимизма. Например, Украинская зерновая ассоциация даже исправила прогноз урожая зерновых, увеличив цифры с 94 млн до 98 млн тонн. Экспорт, как ожидается, тоже вырастет – с 57 млн до 58,5 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но очень хорошо при нынешних сверхсложных погодных условиях.

Но все это о крупном фермерстве. В то же время, те, кто содержит сад и огород для себя, ощутили последствия "погодных шуток" по полной. Новости "Сегодня" разбирались, что осталось на деревьях и грядках, и сколько будут стоить овощи и фрукты.

Майские заморозки ударили по большинству областей Украины. В селе Снитков в Винницкой области температура опускалась до минус одного градуса по Цельсию. В результате у местного жителя Виктора Ольшевского вымерзла вся клубника. Грядки пришлось перекопать, чтобы посадить вместо нее что-то другое. Виктор думал, что пропадет и картошка, но ее удалось хоть как-то спасти. А в соседнем селе заморозки все-таки уничтожили часть картофеля. Жалуются и на убитый холодами урожай огурцов, помидоров и фасоли. Некоторым селянам пришлось сажать эти культуры заново – а это дополнительные расходы на семена и рассаду.

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В Киевской области тоже были заморозки. Местный житель Виктор Катреча рассказывает, что многие растения пришлось пересаживать, а на выживших – желтые и черные листья. Картошку здесь посадили еще полтора месяца назад, но она только начинает всходить, и то не везде – земля слишком холодная. Селяне прогнозируют, что урожай будет плохим.

При этом заморозки прошлись по Украине полосами – где-то наделали беды, а где-то нет. Синоптики говорят, что май, действительно, был холоднее климатической нормы. Но все это просто закономерные колебания температур.

"Тут никаких аномальных явлений не было", – констатирует начальник Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Владимир Фригович.

"Заморозки – по статистике – поздние встречаются даже в начале июня", – добавляет синоптик Наталья Диденко.

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Она говорит, что к этому нужно быть готовым. Поэтому предлагает внедрить в Украине специальную систему оповещения, в первую очередь для селян.

"Сделать такую программу сообщениям, обычными SMS. Чтобы люди знали, что идут заморозки. Потому что сейчас мобильный телефон есть у всех, и даже бабушки и дедушки выходят на огород с телефоном", – считает Диденко.

Заморозки в Украине были не только в мае, но и в апреле. Именно тогда, когда цвели фруктовые деревья. Виктор Картеча вспоминает, что тогда ударил мороз, и весь цвет осыпался. А потому урожая алычи и абрикосов у него не будет. У Виктора Ольшевского из Винницкой области тоже есть потери – замерзли смородина и малина. А жители села на Прикарпатье показывают, что сделали уже майские холода с их яблоней – все цветы почернели и осыпаются. То есть яблок у них не будет. Точно так же как вишен и черешен.

Почти вся ранняя черешня погибла по всей Украине, говорит эксперт плодово-овощного рынка Александр Хорев. Поэтому и на рынке она такая дорогая. Более поздние сорта пострадали меньше, но если и дальше будут лить дожди, ягода будет трескаться. Качественной – очень мало.

"Обильные осадки не дали вкуса, наполнили ягоду влагой… И на вкус она как вода. А цены, конечно, немаленькие", – говорит Хорев.

Но пока большую часть Украины заливает, южные регионы, наоборот, страдают от засухи. Земля там уже сильно потрескалась и через эти щели быстро испаряется любая влага. В Одесской области у многих аграриев погиб урожай. Один из фермеров даже наложил на себя руки – был в отчаянии, потому что взял кредит на посевную и не смог его отдать. Знакомые говорят, что это был энергичный и жизнерадостный мужчина.

"Нервы не выдержали. Что тут добавить, тут одни эмоции", – говорит фермер Владимир Шкурина.

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От фермеров, пострадавших из-за стихии, и в дальнейшем требуют платить кредиты, налоги, аренду... И самая большая проблема даже не в этом. Аграрии говорят, что их регион в климатическом смысле превращается в пустыню. Нужно срочно восстанавливать систему полива.

"Водохранилище пересохло – это экологическая катастрофа. Там стоят насосы, но никто не может подать людям воду", – рассказывает Владимир.

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Из-за засухи Украина потеряла почти 3% озимых, в частности пшеницы и ржи, подсчитали в Аграрной конфедерации. Вроде немного, но это предупреждение. Если в государстве уже сейчас не строить системы орошения, мы получим катастрофические последствия в ближайшее время.

А пока – несмотря на засуху на юге и на заморозки по всей стране – прогнозы урожая достаточно оптимистичны.

"Критического ничего нет, и Украина все же сохранит свое статус лидера-экспортера зерновых. И угрозы продовольственной безопасности в настоящее время нет", – успокаивает замдиректора Украинской аграрной конфедерации Наталья Зарицкая.

Урожай зерна будет ниже, чем в прошлые годы, но это означает лишь то, что фермеры меньше продадут его за границу – а значит, получат меньше валютной выручки.

Хлеб в среднем по стране дорожать не должен, говорят эксперты. А вот цены на ранние овощи, фрукты, ягоды – поползут вверх. Однако более поздний урожай овощей должен быть хорошим – этому способствуют обильные дожди. А погода и дальше будет сырая и дождливая, а предупреждает Наталья Диденко.

"Постепенно-постепенно температура начнет повышаться, и мы где-то с 7 июня почувствуем такие летние 25 градусов", – говорит Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. Предварительные расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар.

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