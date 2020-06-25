Сколько зерна соберут в Украине: прогноз по урожаю улучшили

Вопреки пессимистическим оценкам в Украине может быть рекордный урожай зерновых и масличных культур по итогам 2020 года. Он может составить 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году. Таким прогнозом поделился президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Нас испугала очень теплая, практически бесснежная зима, мы видели несвойственные Украине песчаные бури. Мы зашли в весну с катастрофическим уровнем влаги в почве. Но в последние полтора месяца выпало количество дождей, которое полностью компенсировало весь недостаток. Пшеница и ячмень выглядят хорошо, кукуруза – блестяще, для нее сложились в этом году самые лучшие условия, которые только возможны. А засушливые явления на юге Одесской области не принесут существенного негативного эффекта на всю страну. Мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных на уровне 97 млн тонн", – сказал глава ассоциации.

По прогнозам УЗА, Украина соберет 26,5 млн тонн пшеницы, 37-38 млн тонн кукурузы, при этом, экспорт пшеницы в 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) ожидается на уровне 18 млн тонн, по кукурузе немного более 30 млн тонн.

"Украина на внутренне потребление, для хлеба, использует около 4 млн тонн. На фоне того, что Украина вырастит свыше 26 млн тонн, никакого риска продовольственной безопасности не существует", – отметил Горбачев.

Глава УЗА также отметил, что Украина в нынешнем году стала страной №2 в мире по валютной выручке от экспорта зерна после США.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в нынешнем году благодаря дождливой погоде прогнозируют улучшение не только более ранних оценок урожая, но и его качества. Так, доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет выше 50%.

В январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции более чем на 9 млрд долларов.

Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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