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Прогноз урожая скорректировали: не только больше, но и лучше

22 июня, 13:40

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Качество зерновых может быть гораздо лучше благодаря дождям

В Украине в нынешнем году благодаря дождливой погоде прогнозируют не только улучшение более ранних оценок урожая, но и его качества. Так, доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет выше 50%. Такими данными поделились в аналитическом агентстве "УкрАгроКонсалт".

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"Майские дожди улучшили состояние пшеницы на всей территории Украины, кроме крайнего юга. А жаркая погода в июне, сопровождающаяся дождями, благоприятно сказывается и на качестве, и на количестве зерна. В этом году доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет больше 50%", – рассказали аналитики.

Такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, что хорошо для дозревающего зерна ранних яровых, а также для кукурузы и подсолнечника. В причерноморском регионе стартует уборочная кампания. Первые обкосы начались с озимого ячменя, затем приступят к уборке пшеницы.

Старт уборки сопровождается сезонным падением цен. Дополнительное давление оказывают глобальные факторы высоких мировых переходящих остатков, повышение прогнозов урожая пшеницы в России, начало уборки в США и ЕС. Тем не менее, цена пшеницы остается выше аналогичного периода прошлого года на 7-8 долларов.

"Поскольку уборка начнется с юга, наиболее пострадавшего от засушливых условий весны, первые показатели урожайности будут существенно хуже прошлогодних. При достаточно высоком протеине зерно будет идти щуплым, с низким натурным весом", – полагают эксперты.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров позволит экспортерам зерновых грузов уменьшить финансовую нагрузку.

Напомним, рассказывал о том, что в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции на более 9 млрд долларов.

Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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зерно урожай пшеница

Источник: Цензор

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