"Слуга народа" работает над законопроектом, который увеличит расходы госбюджета

В Украине, где активно ведется работа по созданию электронных учебников для школьников, каждому молодому украинцу могут пообещать деньги от государства. Законопроект с такими предложениями поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом сообщил инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк.

"Средства будут выплачивать тем, кому исполнится 18 лет и кто все это время жил в Украине. Речь идет о детях, рожденных с 2021 года. Откуда государство будет брать на это деньги? Ежегодно 1% от реализации полезных ископаемых будут поступать в Фонд будущего. А оттуда – на экономический паспорт каждого украинца", – рассказал Костюк.

Он сказал, что о возможности создания такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании.

Реклама

"Тогда обсуждали возможность отчисления определенных средств на будущее украинцам. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток украинцев за границу", – сказал Костюк.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине попытались провести пробную электронную перепись населения, результаты которой поставили под сомнение.

Напомним, в прошлом году работать за границей выехали около 4 млн украинцев. А сайт "Сегодня" разбирался, как взаимосвязаны старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама