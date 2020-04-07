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"Слуга народа" работает над законопроектом, который увеличит расходы госбюджета

7 апреля, 15:31

Виктория Подолянец

Накануне экономического кризиса в Раде заговорили о новой популистской инициативе

В Украине, где активно ведется работа по созданию электронных учебников для школьников, каждому молодому украинцу могут пообещать деньги от государства. Законопроект с такими предложениями поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом сообщил инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк.

"Средства будут выплачивать тем, кому исполнится 18 лет и кто все это время жил в Украине. Речь идет о детях, рожденных с 2021 года. Откуда государство будет брать на это деньги? Ежегодно 1% от реализации полезных ископаемых будут поступать в Фонд будущего. А оттуда – на экономический паспорт каждого украинца", – рассказал Костюк.

Он сказал, что о возможности создания такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании.

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"Тогда обсуждали возможность отчисления определенных средств на будущее украинцам. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток украинцев за границу", – сказал Костюк.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине попытались провести пробную электронную перепись населения, результаты которой поставили под сомнение.

Напомним, в прошлом году работать за границей выехали около 4 млн украинцев. А сайт "Сегодня" разбирался, как взаимосвязаны старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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дети Верховная Рада госбюджет выплаты закон бюджет-2020

Источник: Сегодня

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