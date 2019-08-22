Епоха паперових підручників завершується

Новий навчальний рік крокує в українські школи. І я, традиційно, завітала до видавництва "Ранок" – одного з найбільших українських підприємств, що займається випуском навчальної та дитячої літератури. У видавництві, головний офіс якого знаходиться в Харкові, а філії розкидані по всій країні, я планую поговорити з директором Віктором Кругловим про нові підручники, їх доставку в українські школи, видавничу "підручникову майстерню" зсередини, а також про лайфхаки від школи "Ранок". Школа запрацювала в Харкові минулого року та досягла чималих результатів за короткий, але насичений термін своєї активності.

Домовившись про вранішню зустріч з Кругловим, я вирушила до офісу "Ранку". Біля будівлі, де облаштувалось видавництво, нас обігнав енергійний велосипедист, який виявився паном Віктором. Він щиро зустрів нас з оператором на порозі книжкової "майстерні" та запропонував свій особливий чай з корицею. Під цей дивовижний напій і зав’язалося інтерв’ю.

На сьогодні, згідно з повідомленням МОН та Інституту модернізації освіти, 78% підручників для 2 класу доставлені в регіони, для 5, 6 та 11 – від 39% до 100%. Чи встигає "Ранок" доставити нові підручники до 1 вересня?

Видавництво "Ранок" відвантажило більшу частину своїх книжок перевізникам, які доставлять продукцію в регіони, ще в липні. Більшість видавництв зробило те саме. Єдине, що декілька підручників з історії ще в стані підготовки. Передусім це підручник для 11 класу – "Новітня історія України". Проблема у довготривалості процесу надання дозволу. Але подібне відбувається майже щороку. У підготовці підручників з історії залучено багато рецензентів, інституцій, що мають затвердити зміст. Часто думка рецензентів не збігається, не всі готові брати на себе відповідальність з приводу оцінки політичної ситуації та процесів у країні. Доводиться чекати, допоки експерти та фахівці дійдуть консенсусу, а потім відправляти видання у друк.

На якій стадії доставка до школи?

Повністю доставка наших підручників ще не здійснена. Із цим в Україні існує багаторічна проблема. Доставкою займаються оператори-перевізники. Я вважаю, що видавництво має відповідати не тільки за вчасний випуск підручників, але за їх доставку до школи. Робота видавців має вважатися виконаною не на стадії виходу підручників з друкарень, а на стадії їх потрапляння в навчальні заклади. Делегування оперативної доставки видавництвам – вирішення проблеми. Видавництво "Ранок" уже кілька років доносить цю пропозицію керівництву Міністерства освіти та науки. Нас вислуховують, але не більше того, бо питання пов’язане зі зміною багатьох бюрократичних процедур. Доводиться сподіватися, що наступного року ситуація змінеться. Тоді нарешті видавництва, залучені до випуску підручників, самостійно їх доставлятимуть до шкіл та триматимуть ситуацію під контролем громадськості.

Відомо, що "Ранок" славиться інноваційним підходом у роботі. Чим відрізняються нові підручники від виданих у попередні періоди?

"Ранок" першим в Україні почав робити підручники з електронними додатками, нам дуже приємно, що цю традицію підхопили колеги. А ще ми були ініціаторами зміни обкладинок та формату шкільних підручників. "Ранок" першим випустив книжки у гнучких, м’яких палітурках та великого європейського формату. Цього року ми пішли далі, адже випустили підручники для 2-го класу не тільки з електронними додатками, але і з вмонтованими мультфільмами. Відомо, що діти краще сприймають інформацію у форматі візуалізації. Саме тому вважаємо, що такі додатки сприятимуть процесу засвоювання інформації. Особливо це стосується учнів початкової школи. У підручниках "Я досліджую світ", "Українська мова", "Мистецтво" для 2-го класу майже на кожній сторінці вмонтований QR-код. Завдяки коду діти можуть перейти за посиланням в Інтернет для перегляду мультика, а ще отримати доступ до інших цікавинок. Сьогодні наші діти інакші та потребують інших підходів у навчанні. Для мене особисто електронний підручник – це свого роду живий електронний товариш для школяра, з яким можна спілкуватися, який озвучує та візуалізує матеріали.

Ви про штучний інтелект зараз говорите?

Абсолютно правильно. У наших планах, прописаних на декілька років вперед, передбачена розробка підручників на базі штучного інтелекту. Вони підлаштовуватимуться під рівень учнів та підійматимуть рівень завдань, розширятимуть діапазон додаткової інформації з теми залежно від зацікавленості учня, рівня сприйняття та засвоюваності матеріалу. У світі ми такого не бачили, але сама ідея лежить на поверхні.

Дуже схоже на "революцію" шкільних підручників...

Ми мріємо про сучасні, цікаві навчальні матеріали, які не нагадують традиційні, що існували 10-20 років тому. Світ дуже швидко змінюється, завдяки технологіям життя прискорюється. У розвинених країнах Європи підручники взагалі "живуть" 2-3 роки. Крім того, європейський підручник передбачає мінімум тексту, при цьому акцентується увага на візуалізацію. До підручників випускається багато дидактичних матеріалів, відео-, аудіо-, електронні додатки. Ми намагаємось не відставати. У напрямі покращення наших підручників багато чого вигадуємо самі та демонструємо нашим колегам, у тому числі закордонним. На жаль, у видавництва не вистачає коштів на швидке втілення всіх інновацій. Ми продаємо підручники державі майже за ціною собівартості. Якщо порахувати вартість інтелектуальної складової, то це буде лише 2-3% від загальної суми. Основна складова бюджету – це поліграфія. Для прикладу можу сказати що, підручник зараз закуповується МОН за ціною чашки кави в Макдональдсі.

Виходить, ви не тільки не можете собі дозволити інвестувати з прибутку від держзакупівель у розвиток інноваційного продукту, але і обмежуєте авторські гонорари. Це дійсно так?

Нажаль, гонорари авторів дуже низькі. Дехто з талановитих та відомих авторів відмовляється через складність та тривалість робочого процесу. Відомо що якісний підручник створюється упродовж 2-3 років. Та врешті автори отримують смішні гонорари, які соромно порівнювати навіть із зарплатнею касира в супермаркеті. Останні заробляють більше, якщо поділити гонорар автора на тривалий період роботи з підручниками. Дуже часто ми вмовляємо авторів приступити до роботи з новими рукописами. Фаховий автор розуміє всі складності процесу та невдячність роботи з точки зору фінансової віддачі. До більшості наших авторів вишиковуються черги, як до приватних репетиторів. У цій роботі менше енергетичних витрат, але вищі фінансові показники. На щастя, фактор соціальної відповідальності усе ще спрацьовує. Нещодавно я спілкувався з диригенткою австрійської опери в Граці Оксаною Линів. Пані Оксана створила в Україні музичний фестиваль MozArtLviv, який складає конкуренцію Віденському та Зальцбургському фестивалях. І тільки завдяки своєму авторитету та важливості проведення в нашій країні подібних подій пані Оксані вдається заохочувати зірок світового рівня до участі. Приблизно за таким методом ми працюємо і з нашими авторами.

Ви можете навести приклад підручників "Ранку", яким дійсно пишаєтесь?

Авжеж можу. Англомовна версію підручників з фізики з 7 по 10 клас під редакцією Віктора Бар’яхтара та Станіслава Довгого. Це видання рецензували професори IT департаменту Гарвардського університету та фізичного департаменту Бостонського коледжу з Масачусетсусу. І за їх рекомнедацією ми будемо виходити не тільки на англомовні ринки, а й ще готуватимо переклади французькою мовами. Про деталі цього проекту я розповім пізнеше. Підручники з математики Свєтлани Скворцова, Оксани Онопрієнко, за якими навчається майже половина школярів України, або буквар Галини

Іваниці з оригінальною методикою навчання, яка апробовувалися багато років, перше ніж поширюватися на всю країну. Минулого року, в нашому видавництві, за підтримки волонтерів міжнародною організацією Go Global вийшов якісний пудручник для 1- го класу та 2-го класів з англійскої мови за програмами "Нової української школи". До друкованої складової додається аудіо, текст озвучують виключно нейтів-спікери. Я взагалі вважаю, що іноземні мови краще вивчати з автентиками. Тому до створення підручників з іноземних мов ми запрошуємо методистів, для яких німецька, французька та англійська рідні.

Що ще ви робили в напрямі міжнародної співпраці?

Багато чого. Зокрема, видавництво "Ранок" є членом Європейської асоціації видавців навчальної книги (European Educational Publishers Group). Члени асоціації майже щомісяця збираються разом задля обговорення питань сучасних підручників, їх удосконалення. Наступного року на запрошення видавництва "Ранок" збори проходитимуть у Києві. Учасники приїдуть за свій рахунок. Організувати подію частково допомагає Європейська Асоціація. Інтелектуальну складову події виконуватиме "Ранок". Вже зараз ми працюємо над підготовкою програми. Це буде закрита подія, розрахована на фахівців, у першу чергу методистів, які працюють над створенням шкільних підручників.

Яким має бути автор сучасного шкільного підручника?

Це колектив авторів, кожен із яких відповідає за окремий напрям. Один добре знає дисципліну з наукової точки зору. Крім того, дуже важливо, щоб у колективі авторів була людина, яка працює із дітьми. Наприклад, учитель, який викладав у школі. Також команда вимагає спеціалістів, які відповідають за питання технології розміщення матеріалу, дизайну. Якщо ми робимо електронні додатки, то до роботи запрошується команда айтішників. Також ми залучаємо психологів, які вивчають сприйняття матеріалу школярами, фіксують зворотній зв’язок – якість виконання домашніх завдань та інтерес до самого процесу виконання. Тобто створює навчальну книгу велика професійна команда, яка може складатися з 50-60 людей. І це не враховуючи спеціалістів з анімації та айтішників. Хоча на обкладинці вказується тільки прізвища "зіркових" авторів, які створили необроблений алмаз – рукопис підручника.

Минулого року ви відкрили в Харкові школу "Ранок". Чим вона вирізняється поміж інших, окрім приватності, звісно?

Ми приділяємо дуже багато уваги критичному мисленню, різнобічно розвиваємо наших дітей, у тому числі за допомоги гуртків хендмейду, медіаграмотності, інформатики, робототехніки. Школа "Ранок" – це цілісний підхід у відношенні вчителів до дітей. Навчання в школі проходить за чотирма напрямками – адаптивним, інтегрованим, дистанційним та інклюзивним. У кожному класі навчатимуться не більше п’ятнадцяти дітей, а найкращі школярі отримуватимуть стипендії. Також, в школі навчаються дітки з особливими потребами. Ми вивчаємо зацікавленість наших школярів шляхом анкетування. Нам приємно отримувати заповнені анкети, де діти пишуть, що не хочуть після школи повертатися додому. Я пригадую, як однієї суботи моя донька, учениця школи "Ранок", плакала, бо дуже хотіла на урок. Технічним забезпеченням сьогодні нікого не здивуєш, наша школа, як і багато інших приватних шкіл, має якісне технічне, мультимедійне забезпечення. Для нас найважливіше – це атмосфера. Ми підбираємо педагогів, готових її створювати. Цього року ми поділили школу на початкову та середню, набрали чотири класи тільки першачків. Це великий прогрес порівняно з минулорічним одним класом на паралелі. Зокрема, успіх нам забезпечили зовнішні тести кембриджського університету, які наші школярі пройшли на рівні B1 та B2. Вивчення іноземної мови, STEM освіта, тобто наука, технології, інженерія, математика, в школі "Ранок" є одним із пріоритетів. Зараз ми шукаємо можливості зовнішньої перевірки на зразок TIMS, йдеться про міжнародний зріз знань.

Чи не плануєте ви створювати філії чи, наприклад, поширювати країною формат організації закладу та підхід до навчання у формі франшизи?

Школа "Ранок" працює лише рік. Це питання нам ставили вже кілька колег, які хочуть на основі нашого досвіду відкрити школи в Києві, інших містах. Вважаю, що від початку ми маємо відточити всі методики, отримати результати і вже далі поширювати їх Україною. Зазначу, що результати одного року більш ніж вражаючі. Ще в перших числах серпня ми припинили набір першокласників, адже не можемо прийняти всіх охочих.

У школі "Ранок" навчаються за підручниками однойменного видавництва?

У наших вчителів є право обирати для навчання будь-які підручники і не зациклюватися на нашому видавництві. Для Ранку важливо, щоб педагоги самостійно вибирали матеріали, за якими вони хочуть навчати дітей. Здебільшого, вони надають надають перевагу ранківським. Ми підтримуємо постійний діалог із вчителями школи Ранок та інших шкіл на предмет сприйняття підручників та визначення недоліків. "Ранок" чи не єдине видавництво в Україні, яке опікується питанням зворотного зв’язку від споживачів. Взагалі, згідно з задумом школа мала стати ще і "Інноваційним творчим майданчиком, на базі якого передбачалося проведення професійних семінарів, вебінарів, тренінгів для всіх охочих вчителів, методистів та батьків. І нам це вдалося. Щотижня ми проводимо відкриті тренінги та семінари. Найближчий тренінг на тему "Як налагодити довіру до підлітка" – абсолютно безкоштовно для всіх.

Який середній вік вчителів школи "Ранок"?

У нас є і досвідчені вчителі, і ті, які щойно закінчили виші. 34 роки – середній вік наших педагогів. Цього року ми хочемо запустити програму стажування для студентів педагогічних університетів, щоб вони могли відчути себе в професії та саму професію, її складність, цікавість та важливість.

Шкільна реформа відбувається вже декілька років. Які результати ви можете відзначити? Що треба допрацьовувати?

Будь-яка реформа передбачає складності. Ми живемо в епоху великих змін. Вже зараз відчутно змінилося забезпечення перших класів, у тому числі шкільне обладнання, необхідний перелік методичної літератури. Сподіваюся, скоро черга дійде до шкільних бібліотек. Читання, особливо в початкових класах, дуже важливедля розвитку дитини. А шкільні фонди застарілі. Ще чекаю на те, що згідно з Законом про освіту буде налагоджений онлайн-сервіс підвищення кваліфікації для вчителів та вони матимуть свободу вибору навчальних програм та закладів післядипломної освіти. Посада директора школи обиратиметься громадою. Директор буде дійсно адміністратором, менеджером, який створюватиме умови в закладі для навчання дітей, підвищення кваліфікації вчителів, спілкування батьків.

Ганна Багряков

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