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Смолий о работе на посту главы НБУ: Мы не ощущаем давления

23 мая, 12:32

По словам Смолия, его команда сплочена и работает

Яков Смолий, глава НБУ
Яков Смолий, глава НБУ. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, как и другие члены правления регулятора, не собирается в отставку. Об этом он заявил, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о своей отставке.

"Мы не ощущаем давления сегодня на Национальный банк. Моя команда сплочена и работает. Никто пока что не говорил о том, что готов или хочет покинуть свою должность", – сказал он.

Напомним, еще до избрания президентом Владимир Зеленский заявил, что не намерен заниматься увольнением Смолия с поста главы НБУ. По его словам, председатель регулятора избирается на семь лет, поэтому "его никто не уволит".

Согласно закону о Национальном банке Украины, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена главы государства не является основанием для увольнения председателя регулятора.

Смолий возглавил Нацбанк 15 марта 2018 года, то есть по закону он должен занимать этот пост до марта 2025 года. Его назначение тогда поддержали 247 народных депутатов.

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Тег НБУ, отставка, Смолий

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Источник:

УНИАН

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