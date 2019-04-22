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Не по закону: Зеленский отказался увольнять главу НБУ

Сегодня, 17:41

В штабе кандидата заявляли, что работу Нацбанка оценивает президент

Глава Нацбанка Яков Смолий
Глава Нацбанка Яков Смолий. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует по итогам второго тура выборов, не намерен заниматься увольнением главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом во время брифинга заявил сам Зеленский, передает FinClub.

"Вы же знаете, что по закону там [назначение происходит] на срок семь лет. Его никто не уволит", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о Смолие.

При этом ранее в штабе Зеленского заявили о необходимости проведения аудита НБУ. Тогда спикер штаба Дмитрий Разумков также напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент. 

"Поэтому я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения", – заявлял Разумков.

Как известно, в законе о Национальном банке Украины указано, что глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена президента не является основанием для увольнения главы НБУ.

Яков Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, семилетний срок, таким образом, истекает в 2025 году.

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Тег НБУ, увольнение, Зеленский, Владимир Зеленский, действия, Смолий, глава НБУ, Разумков

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