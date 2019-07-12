Соглашение не поможет: ОПЕК предупредили об обвале спроса на нефть до минимумов за 17 лет

Влияние на рынке черного золота смещается, констатируют аналитики

Фото: AFP

Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на соглашение стран ОПЕК+, которое призвано ограничить рост предложения. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен", – считают эксперты МЭА.

По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн б/с.

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", – отмечается в отчете.

До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран "не ОПЕК" в 2020 году может ускориться до 2,1 млн б/с (в 2019 году – 2 млн б/с), главным драйвером станет рост добычи нефти в США.

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Рост глобального спроса на нефть в следующем году может ускориться до 1,4 млн б/с с 1,2 млн б/с в этом году, прогнозирует МЭА. Оживлению спроса способствует затишье в торговых конфликтах, считают эксперты.

"Позитивным фактором является то, что настроение вокруг торговых трений между Китаем США улучшилось. Разрешение этого спора приведет к массовому росту экономической уверенности", – говорится в отчете.

Напомним, ранее эксперты рассказывали сайту "Сегодня", что ОПЕК теряет влияние на нефтяном рынке, а потому даже решение об ограничении добычи нефти странами картеля и их союзниками имеет скорее информационное, а не реальное воздействие на баланс спроса и предложения.

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