ОПЕК теряет влияние: чего ждать от глобальной сделки по нефти

Решения стран-экспортеров оказываются менее значимыми, чем информационная шумиха вокруг них

Фото: REUTERS/Nick Oxford.

1-2 июля проходит очередная встреча стран ОПЕК+. Крупнейшие страны-экспортеры нефти и их союзники, включая Россию, решают, продлевать ли сделку о сокращении добычи "черного золота". При этом президент РФ Владимир Путин уже заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ на 6-9 месяцев. Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также прогнозирует, что сделка будет продлена.

На что повлияет встреча ОПЕК+, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, способность ОПЕК диктовать цены в последние годы снизилась.

"Влияние ОПЕК на мировом рынке нефти сейчас намного меньше, чем было лет 20 назад. Поэтому говорить о том, что те соглашения действительно влияют на реальное соотношение спроса и предложения на рынке нефти – преувеличение", – считает Рябцев.

Чего не скажешь об информационном шуме вокруг гипотетических соглашений – он, наоборот, существенно изменяет нефтяные котировки.

"Чем больше разговоров будет вокруг того, что кто-то собирается снизить объемы добычи нефти, тем выше будут нефтяные котировки. Чем чаще будут разговоры вокруг того, что они собираются сократить, тем выше будут нефтяные котировки. Что выгодно всем, кто входит в этот клуб по интересам", – объясняет эксперт.

Врочем, серьезно относится к решениям ОПЕК+ не стоит, поскольку сами участники картеля их зачастую не выполняют, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Страны, которые добывают нефть, стали очень эгоистичны. Они понимают, если будут меньше продавать нефть, не будут иметь денег, чтобы выжить. Они существенно зависимы. Они понимают, что было бы неплохо снизить добычу, но каждый хочет, чтобы это сделал кто-то другой", – объяснил Охрименко.

Доказательством этого, по словам аналитика, служат годовые объемы добычи нефти.

"Достаточно посмотреть объемы экспорта российской нефти, чтобы увидеть, что в годовом измерении эти объемы растут, несмотря на то, что, согласно соглашению, Россия должна сократить объемы добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Но если сравнить с октябрьскими объемами добычи, они как раз меньше на 300 тыс. баррелей в сутки. То есть идет сознательное манипулирование цифрами, чтобы ввести в заблуждение в том числе и потребителей по всему миру", – отметил Рябцев.

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На снижение влияния ОПЕК в мире повлияли объективные факторы, продолжает эксперт. Если раньше было очень сложно снизить или увеличить объемы добычи нефти в течение небольшого промежутка времени, то теперь это сделать достаточно легко, используя технологию добычи сланцевой нефти в США.

"Сокращение добычи странами ОПЕК приводит к увеличению добычи нефти, в частности, в США, а также в других странах, которые используют новые технологии. И это нивелирует реальный эффект [от соглашений], если говорить о соотношении спроса и предложения. Но информационный эффект заявлений о возможном сокращении добычи есть – котировки пойдут вверх", – объясняет Рябцев.

В целом же, по прогнозам экономистов, ситуация с ценами на нефть существенно не поменяется.

"Заседание приведет к тому, что цена на нефть вырастет. Во время заседания снизится, после заседания – снизится, а потом опять вырастет. Оно больше повлияет эмоционально… Но в целом будет то, что имеем – около 60 долларов за баррель и в этом диапазоне и останется", – резюмирует Охрименко.

Как мы сообщали, цены на нефть прибавляют более 2% на торгах 1 июля на фоне растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке – это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка 300 млрд долларов в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Напомним, в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки – 800 тыс. приходится на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязалась уменьшить нефтедобычу на 3%. Сделка призвана не допустит обвала мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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