Соглашение об ассоциации Украины с ЕС перепишут: стали известны сроки

Запланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС начнется в январе 2021 года. Такой прогноз озвучил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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"В соответствии с положениями соглашения, у нас пять лет до пересмотра. И в январе мы уже сможем начать официальные переговоры о пересмотре. Пять лет у нас был своего рода stand still", – сказал Петрашко в интервью "РБК-Украина".

Министр уточнил, что неофициальные консультации по этому вопросу проходят уже сейчас. Также украинские и европейские эксперты проводят совместную оценку соглашения.

"В октябре будет следующий саммит Украина – ЕС, где наверняка уже будут очерчены шаги и договоренности, по которым и будем работать с января нового (2021. – Ред.) года", – добавил Петрашко.

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Договор между ЕС и Украиной могут пересмотреть

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

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Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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