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Важнейший саммит Украина – ЕС: у Зеленского назвали дату проведения

17 июня, 22:01

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В октябре 2020 года запланирован саммит Украина - ЕС. В Офисе президента к нему готовятся

Украина, где постепенно смягчают меры карантина, готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Саммит Украина-ЕС точно произойдет. И президент Европейского Совета Шарль Мишель, и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", – сказал он.

Жовква сообщил, что украинская сторона ожидает, что на саммите Украина подпишет Соглашение об общем авиационном пространстве. Это соглашение принесет плюсы как пассажирам, так и перевозчикам. Оно предусматривает снижение числа бюрократических процедур для открытия новых рейсов, исключает необходимость дополнительных согласований с соответствующими авиационными органами в каждой стране. Однако подписание документа уже не раз откладывалось по различным причинам.

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Напомним, Украина и Европейский Союз завершили согласование текста Соглашения о едином авиационном пространстве еще в 2013 году.

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К слову, в прошлом году США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе:

Напомним, странам Евросоюза следует открыть закрытые из-за пандемии коронавируса внутренние границы до 15 июня, но внешние следует открывать не ранее 1 июля. Об этом говорится в заявлении с рекомендациями 27 странам ЕС, которое было опубликовано Европейской комиссией 11 июня в Брюсселе. Также Европейская комиссия запустила веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе. Сайт будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в государствах-членах ЕС, где осенью ожидают повторную вспышку эпидемии коронавируса.

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ЕС авиация Еврокомиссия саммит Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

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