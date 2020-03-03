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Сотни объектов отправят на малую приватизацию – Гончарук

3 марта, 11:17

Ксения Капустинская

В Кабмине анонсировали передачу госсобственности в ФГИ

После того, как парламент определился с объектами, которые не подлежат приватизации, Кабинет министров намерен передать 412 объектов малой приватизации в Фонд госимущества (ФГИ) Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства.

"412 объектов сегодня должны быть дополнительно переданы в ФГИ", – сказал Гончарук.

Ранее замминистра экономики Павел Кухта уже анонсировал, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит последний этап малой приватизации.

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"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущества для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", – говорил Кухта.

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Как сообщалось, 15 января Кабмин утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации. В него, в частности, вошли "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов".

Напомним, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизациии которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.

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приватизация ФГИ малая приватизация Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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