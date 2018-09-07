Советы начинающим предпринимателям: как правильно купить бизнес

Часто украинцы, задумываясь над собственным делом, начинают изучать варианты покупки готового бизнеса. Но мало кто оценивает риски сделок и в итоге может потерять деньги, поскольку попадает на мошенников. О том, как проверять бизнес перед покупкой, нам рассказал экономист Иван Хохлов.

ПРОВЕРЯЕМ

Осуществлять проверку (due diligence) приобретаемого объекта, компании или лицензии на "чистоту" надо независимо от того, кем является продавец — другом или посторонним человеком.

"Иногда владелец бизнеса может не знать всей информации о ситуации в компании или же не придавать значения неким фактам", — поясняет Хохлов.

По его словам, сейчас такую проверку можно организовать быстро и дешево, ведь Минюст сделал открытым доступ во многие электронные базы данных. Можно также воспользоваться сервисами YouControl или OpenDataBot, но их услуги будут стоить денег.

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Оформлять договоры передачи прав на бизнес надо через юриста.

"Без этого никуда: даже случайная ошибка в документах (например, опечатка в графе, кем был выдан паспорт) приведет к тому, что другая сторона сможет оспорить действительность документов и забрать имущество обратно", — уточняет Хохлов.

ИЩЕМ

Что нужно проверять перед покупкой бизнеса? Важно сверить регистрационные данные компании. Речь идет об изучении документов и данных в госреестрах.

"Может оказаться, что такой фирмы не существует или под этим названием действует другая компания, а продавец не имеет к ней никакого отношения", — говорит экономист.

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Также нужно исследовать статус компании — не находится ли она в стадии банкротства или ликвидации, нет ли ареста ее имущества.

"Если компания в стадии банкротства, будущий владелец не сможет ничего сделать с бизнесом", — уточняет Хохлов.

Нельзя упускать из виду кредитную историю компании: кредит почти всегда выдается юрлицу под залог имущества фирмы или его владельцев.

"Нужно проверить в реестрах, нет ли отягощений на имущество компании со стороны финучреждений", — советует эксперт.

Важно разобраться в вопросе возможных судебных разбирательств относительно компании или ее владельцев. "Нужно проверить, нет ли действующих судебных споров по компании, нет ли вступивших в силу решений суда по взысканию имущества компании. Может оказаться, что на право владеть бизнесом или собственностью претендуют другие лица, или же имущество компании будет реализовано для удовлетворения претензий к действующему владельцу", — рекомендует Хохлов.

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Еще стоит изучить все данные прав собственности и земкадастра — то есть все, что связано с имуществом фирмы.

"Особенно это актуально, если основным активом бизнеса является недвижимость", — акцентирует экономист.

Не помешает изучить историю отношений компании с ее контрагентами. Для этого необходимо затребовать весь перечень договоров и проверить суммы дебиторской, кредиторской задолженности. "Возможно, компания должна много денег контрагентам и они планируют подавать в суд", — отмечает Хохлов. Если же компания занимается бизнесом, требующим наличия лицензии, — стоит проверить статус этих лицензий, сроки их действий.