Советы начинающим предпринимателям: как правильно купить бизнес
Экономисты считают, что перед покупкой важно сверить регистрационные данные компании
Часто украинцы, задумываясь над собственным делом, начинают изучать варианты покупки готового бизнеса. Но мало кто оценивает риски сделок и в итоге может потерять деньги, поскольку попадает на мошенников. О том, как проверять бизнес перед покупкой, нам рассказал экономист Иван Хохлов.
ПРОВЕРЯЕМ
Осуществлять проверку (due diligence) приобретаемого объекта, компании или лицензии на "чистоту" надо независимо от того, кем является продавец — другом или посторонним человеком.
"Иногда владелец бизнеса может не знать всей информации о ситуации в компании или же не придавать значения неким фактам", — поясняет Хохлов.
По его словам, сейчас такую проверку можно организовать быстро и дешево, ведь Минюст сделал открытым доступ во многие электронные базы данных. Можно также воспользоваться сервисами YouControl или OpenDataBot, но их услуги будут стоить денег.
Оформлять договоры передачи прав на бизнес надо через юриста.
"Без этого никуда: даже случайная ошибка в документах (например, опечатка в графе, кем был выдан паспорт) приведет к тому, что другая сторона сможет оспорить действительность документов и забрать имущество обратно", — уточняет Хохлов.
ИЩЕМ
Что нужно проверять перед покупкой бизнеса? Важно сверить регистрационные данные компании. Речь идет об изучении документов и данных в госреестрах.
"Может оказаться, что такой фирмы не существует или под этим названием действует другая компания, а продавец не имеет к ней никакого отношения", — говорит экономист.
Также нужно исследовать статус компании — не находится ли она в стадии банкротства или ликвидации, нет ли ареста ее имущества.
"Если компания в стадии банкротства, будущий владелец не сможет ничего сделать с бизнесом", — уточняет Хохлов.
Нельзя упускать из виду кредитную историю компании: кредит почти всегда выдается юрлицу под залог имущества фирмы или его владельцев.
"Нужно проверить в реестрах, нет ли отягощений на имущество компании со стороны финучреждений", — советует эксперт.
Важно разобраться в вопросе возможных судебных разбирательств относительно компании или ее владельцев. "Нужно проверить, нет ли действующих судебных споров по компании, нет ли вступивших в силу решений суда по взысканию имущества компании. Может оказаться, что на право владеть бизнесом или собственностью претендуют другие лица, или же имущество компании будет реализовано для удовлетворения претензий к действующему владельцу", — рекомендует Хохлов.
Еще стоит изучить все данные прав собственности и земкадастра — то есть все, что связано с имуществом фирмы.
"Особенно это актуально, если основным активом бизнеса является недвижимость", — акцентирует экономист.
Не помешает изучить историю отношений компании с ее контрагентами. Для этого необходимо затребовать весь перечень договоров и проверить суммы дебиторской, кредиторской задолженности. "Возможно, компания должна много денег контрагентам и они планируют подавать в суд", — отмечает Хохлов. Если же компания занимается бизнесом, требующим наличия лицензии, — стоит проверить статус этих лицензий, сроки их действий.
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