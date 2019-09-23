Совместный транзит с ЕС: Зеленский дал добро

Документ внесли в Раду 29 августа, 12 сентября его одобрили в двух чтениях, а сегодня закон подписал президент

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 1082 "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Документ, который поступил в парламент 29 августа и был отмечен главой государства как неотложный, рассматривали по сокращенной процедуре: 12 сентября в первом и втором чтениях его поддержали по 333 народных депутата. Сегодня, 23 сентября, закон поступил в Верховную Раду с подписью президента.

"Принятие проекта закона обосновывается необходимостью имплементации в национальное законодательство Украины положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", – говорится в пояснительной записке.

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В ней также сказано, что государство получит в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35 странами Европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года предыдущий состав Рады одобрил в первом чтении законопроект "О режиме совместного транзита" (№ 9532), после чего его решили доработать. В Минфине тогда назвали документ "революционным".

Отмечалось, что новые правила должны приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к правилам Европейского Cоюза и создать "систему общего транзита с ЕС", что зафиксировано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как депутаты рассматривали проект закона 12 сентября 2019 года, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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