Таможня по-европейски: Рада предварительно одобрила "революционный" закон

В Минфине объяснили, как изменятся правила оформления грузов

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

Пока в Украине разделяют ГФС на налоговую и таможенную службы, Верховная Рада поддержала в первом чтении "таможенный" законопроект № 9532 "О режиме совместного транзита". "За" проголосовали 234 народных депутатов. Ко второму чтению документ планируют доработать.

Как отмечает разработавшее законопроект Министерство финансов, этот законопроект является "революционным" для украинской таможни.

Так, новые правила должны приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к правилам Европейского Союза и создать "систему общего транзита с ЕС", что зафиксировано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Принятие закона позволит применять европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров", – объясняют в ведомстве.

Прежде всего, речь идет об имплементации специального программного обеспечения на таможне, которое позволит ей работать синхронно с таможнями других европейских стран, подчеркивают в Минфине.

"Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украину. Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами", – пояснил детали заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Напомним, ранее таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий. С 16 апреля все таможенные оформления товаров будут осуществляться исключительно через единый счет.

Также в начале октября-2018 в Украине заработал закон о "едином окне" на таможне, который был одобрен и президентом. Новые нормы уменьшают административное давление и финансовые затраты для бизнеса.

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