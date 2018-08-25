Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения из РФ

В ближайшие недели ВТО обнародует детальную информацию по делу

Украина начала процедуру обжалования решения Всемирной торговой организации, которое было принято в пользу РФ, в споре о пошлинах на нитрат аммония. Об этом сообщается на официальном сайте ВТО.

"Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров ВТО по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония", – говорится в сообщении.

Подробная информация станет доступной в соответствующем документе на сайте ВТО в течение следующих нескольких дней.

Следовательно, сторонам спора – Киеву и Москве – необходимо будет ждать три месяца для рассмотрения ВТО апелляции со стороны Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил ввоз российских минеральных удобрений из России.

Как известно, 20 июля арбитражный орган ВТО принял решение в пользу РФ по делу о нитрате аммония.

Напомним, Украина уже 10 лет является членом Всемирной организации торговли.

Не так давно ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, в частности, требование признать системность нарушений со стороны России.