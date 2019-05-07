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Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте приблизилась к уровню 2013 года

7 мая, 12:59

Данные опубликовала правительственная компания Ukraine Now

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в марте 2019 года составила 10 237 гривен, или 385 долларов. Об этом сообщается на странице правительственной компании Ukraine Now в Facebook.

"Средняя заработная плата в марте 2019 года почти достигла показателя 2013 года, когда она составляла 3212 гривен и 394 долларов соответственно", – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что динамика средней зарплаты за 2013-2019 годы в долларовом эквиваленте отображает средний курс в коммерческих банках за соответствующий период:

  • март 2013 – 3212 гривен, 394 доллара, курс – 8,16;
  • март 2014 – 3415 гривен, 278 долларов, курс – 12,3;
  • март 2015 – 3863 гривни, 172 доллара, курс – 22,4;
  • март 2016 – 4920 гривен, 195 долларов, курс – 25,2;
  • март 2017 – 6752 гривни, 252 доллара, курс – 26,8;
  • март 2018 – 8382 гривни, 318 долларов, курс – 26,4;
  • март 2019 – 10 237 гривен, 385 долларов, курс – 26,6.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте в 2013-2019 годах. Инфографика: Ukraine Now / Facebook
Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте в 2013-2019 годах. Инфографика: Ukraine Now / Facebook

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что реальная заработная плата в Украине в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го увеличилась на 12,5%, а по сравнению с февралем 2019-го – на 7,6%.

При этом задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в марте увеличилась по сравнению с февралем на 0,7% и на 1 апреля составила 2,46 млрд гривен.

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Тег зарплата, средняя зарплата, Госстат

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